"Спецоперація по дефутболізації": росія програла справу проти УЄФА та ФІФА у суді

російські клуби програли апеляцію

У п’ятницю, 15 липня, на 142-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну CAS (Спортивний арбітражний суд у Лозанні, Швейцарія) відхилив апеляції російських клубів та збірних на усунення від турнірів під егідою УЄФА та ФІФА.

Про це повідомляє офіційний сайт суду. Було відхилено апеляції "Зеніту", "Динамо" (Москва), "Сочі", ЦСКА, а також Російського футбольного союзу (РФС).

Російські команди мали намір домогтися відновлення прав на участь у єврокубках та інших міжнародних турнірах. 2 травня УЄФА ухвалив рішення про усунення російських клубів та збірних від міжнародного сезону-2022/23 через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Після відхилення апеляції це рішення футбольних організацій залишається чинним.

Російські команди наступного сезону не зможуть взяти участі в єврокубках, Лізі націй УЄФА, чемпіонаті Європи U21, жіночому Євро-2022 та кваліфікації жіночого чемпіонату світу 2023 року. У росії назвали рішення CAS відсутністю спортивного принципу.

"Так, єврокубки відсутні, чому ми висловлюємо подив. Це відсутність спортивного принципу. Де підстави для усунення? Спорт — поза політикою. Є приклади незалежних організацій — той самий великий теніс. Це дуже серйозний прецедент, що перестали працювати міжнародні закони. Про що тут говорити? На яку демократію посилатися?" — у коментарі "Чемпіонату" заявив головний тренер ЦСКА Володимир Федотов.

У мережі багато користувачів вітали таке рішення суду.

У мережі прокоментували рішення CAS щодо російських клубів та збірних

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Нагадаємо, деякі росіяни навіть зраділи єврокубковому бану футбольних клубів, адже раніше російські гравці лише ганьбили країну. Відомий радянський біатлоніст Олександр Тихонов вважає, що від російських футболістів необхідно позбутися.