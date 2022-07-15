Радянський чемпіон хоче змусити весь Захід повзати навколішки

У росії знову погрожують цивілізованим країнам

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону (в естафетах) Олександр Тихонов, який нещодавно образив норвежців, висловився про усунення російських спортсменів від міжнародних змагань.

Відповідна заява Тихонова доступна на сайті metaratings.ru. 75-річний Олександр вважає, деякі країни Заходу вже почали ходити на уклін до росії, а щоб змусити робити це весь Захід, потрібно просто перекрити їм газ на кілька тижнів.

"Із Заходу вже багато хто пішов на уклін, але якби моя воля, я б їм закрив газ на пару тижнів — і тоді приповзли б всі навколішки до нас.

Ви подивіться, що про нас говорять у біатлоні норвежці, що їм гидкі росіяни, наш прапор. Коли я був першим віцепрезидентом СБР (Союз біатлоністів росії), всі вставали, коли я заходив, бо представляв велику державу. А ми зараз ходимо з простягнутою рукою. Всі спортивні відомства наші мовчать.

Біатлон відсторонили від міжнародних змагань, легку атлетику також, але жодної реакції немає. Хіба це нормально? Ми можемо розвиватись усередині своєї країни, у нас дуже багато регіонів мають нормальні стадіони. Раніше проводилася Спартакіада народів СРСР, усі області та краї їхали на це змагання – це була мала Олімпіада та свято, – розповів Тихонов.

У мережі лише посміялися зі слів прославленого колись спортсмена.

У мережі висміяли слова Тихонова про відключення газу Заходу

Раніше подібними висловлюваннями відзначився ще один радянський біатлоніст Дмитро Васильєв.

Нагадаємо, Тихонов нещодавно раптово закликав їхати з росії на тлі скандалу з хокеїстом збірної рф Іваном Федотовим.