Радянський чемпіон раптово закликав їхати з росії: деталі

Тихонов, схоже, зрозумів, що залізна завіса опускається

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов висловився щодо затримання хокеїста Івана Федотова в Санкт-Петербурзі.

Відповідне інтерв’ю 75-річного Олександра доступне на сайті sportsdaily.ru.

Тихонов вважає, що у росії просто немає закону. Щобільше, він заявив, що губернатори у рф — злодії, а після історії з Федотовим молоді юнаки тікатимуть із рф. Цікаво, що радянський чемпіон навіть закликає росіян бігти з країни.

"У нас немає закону. Ви бачили зараз, що полковник один прокрався — у нього гроші тоннами вимірюють. У нас це регулярно показують: губернатори — злодії. Мені соромно за країну, коли у нас щодня по телевізору показують оголошення "Допоможіть дитині". Дитина захворіла, а операцію можуть зробити тільки в Німеччині, а кажуть, що у нас найкраща медицина у світі, на телебаченні звертаються за допомогою до бідного народу, і тут же друкують про полковника, у якого знайшли шалені гроші, ось де парадокс.

Люди готові виїхати, щоби з ними таке не трапилося. Поїдуть — і правильно зроблять. Ось коли це неподобство припиниться, тоді можна спокійно говорити про те, щоби створювати всі умови та закони", — сказав Тихонов.

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Нагадаємо, 1 липня з’явилася інформація про затримання голкіпера збірної росії у Санкт-Петербурзі. Військова прокуратура вважає 25-річного воротаря, який нещодавно підписав контракт із командою НХЛ "Філадельфією", ухилянтом від армії. Федотова, ймовірно, відправили до Сєвероморська (Мурманська область). Зв’язку з ним немає.

Раніше повідомлялося, що в росії були незадоволені тим, що американець вирішив продати свої олімпійські медалі.