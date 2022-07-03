Советский чемпион внезапно призвал уезжать из россии: детали

Тихонов, похоже, понял, что железный занавес опускается

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался касательно задержания хоккеиста Ивана Федотова в Санкт-Петербурге.

Соответствующее интервью 75-летнего Александра доступно на сайте sportsdaily.ru.

Тихонов считает, что в рф попросту нет закона. Более того, он заявил, что губернаторы в россии — ворье, а после истории с Федотовым молодые юноши будут убегать из рф. Примечательно, что советский чемпион даже призывает россиян бежать из страны.

"У нас нет закона. Вы видели сейчас, что полковник один проворовался – у него деньги тоннами измеряют. У нас это регулярно показывают: губернаторы – ворье. Мне стыдно за страну, когда у нас каждый день по телевизору показывают объявления "Помогите ребенку". Ребенок заболел, а операцию могут сделать только в Германии, а говорят, что у нас лучшая медицина в мире. На телевидении обращаются за помощью к нищему населению, и тут же печатают про полковника, у которого нашли бешеные деньги. Вот где парадокс.

Люди готовы уехать, чтобы с ними такое не случилось. Уедут – и правильно сделают. Вот когда это безобразие прекратится, тогда можно спокойно говорить о том, чтобы создавать все условия и законы", — сказал Тихонов.

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Напомним, 1 июля появилась информация о задержании голкипера сборной россии в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего вратаря, недавно подписавшего контракт с командой НХЛ "Филадельфией", уклонистом от армии. Федотов, предположительно, отправлен в Североморск (Мурманская область). Связи с ним нет.

Ранее сообщалось, что в рф были недовольны тем, что американец решил продать свои олимпийские медали.