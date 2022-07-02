"Не присоединился к всенародному зигованию": в россии хоккеисту грозит 2 года тюрьмы

Спортсмен, похоже, перешел кому-то дорогу в рф

Российскому хоккеисту Ивану Федотову, для поимки которого организовали "спецоперацию" в Санкт-Петербурге, может грозить до 2 лет лишения свободы за уклонение от службы в армии.

Об этом в субботу, 2 июля, сообщает Р-Спорт.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что Федотову пытаются вменить статью УК рф, согласно которой спортсмена могут лишить свободы на срок до 2 лет.

"По статье, которая вменяется хоккеисту, предусмотрена санкция до двух лет лишения свободы. Вопросом, касающимся будущего Ивана Федотова, занимается представитель ФХР.

Несмотря на то, что Федотов выступал за ЦСКА, ему пытаются вменить статью 328 УК рф", – сообщили в российском издании.

Статья 328 УК РФ – "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы". Лишение свободы на срок до 2 лет – максимальное предусмотренное законом наказание по данной статье.

Добавим, Федотов подписал контракт с клубом НХЛ "Филадельфия", однако в ЦСКА, где ранее выступал хоккеист, считают, что Иван "самовольно и незаконно расторгает контракт" с клубом.

В сети назвали данную ситуацию "заказом", ведь очевидно, что спортсмен "кому-то перешел дорогу". Один из пользователей считает, что это может быть связано с тем, что хоккеист "не присоединился к всенародному зигованию".

Ранее сообщалось, что сборную рф по хоккею отстранили от чемпионата мира-2023, однако у этой команды все еще есть шансы поучаствовать в турнире.