У росії хочуть прирівняти зміну спортивного громадянства до державної зради

Залізна завіса опускається

У суботу, 16 липня, на 143-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну депутат держдуми росії Роман Терюшков запропонував прирівняти зміну спортивного громадянства до державної зради.

З такою ініціативою він звернувся до росіян, передає telegram-канал депутата. Крім того, чиновник опублікував лист міністерства спорту росії, де було вказано, скільки російських спортсменів змінило громадянство за останні 10 років.

У листі зазначено, що за 10 років спортивне громадянство змінили 93 російські спортсмени. У мінспорту вказали, що витратили на їх утримання близько 200 мільйонів рублів (близько 100 млн грн) лише за період, коли атлети стали членами збірної (з/п та призові).

"Головне – у цій сумі немає цифр, витрачених на підготовку спортсменів до зарахування до збірної росії, а цифри ці – великі. Виходить, чинне законодавство інтереси індивідуума ставить вище за інтереси суспільства, держави. Президентом підписано закон, відповідно до якого перехід на бік противника в умовах воєнних дій вважатиметься держзрадою.

Вважаю, що зміна спортивного громадянства для спортсменів збірної країни також має бути прирівняна до акту державної зради", – написав депутат.

Раніше повідомлялося, що російський шахіст приїхав до бойовиків "ДНР".

Нагадаємо, у Росії хочуть змінити правила футболу на внутрішньому турнірі.