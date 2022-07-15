Путінський шахіст приїхав до бойовиків "ДНР" заради пробіжки

Відсторонений від змагань російський спортсмен також привіз допомогу терористам

У п’ятницю, 15 липня, на 142-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну російський шахіст Сергій Карякін, якого відсторонили від змагань за підтримку війни, прибув до окупованого Донецька.

Про це заявив сам гросмейстер на своєму telegram-каналі. Карякін повідомив, що влаштував пробіжку у місті, а також привіз бойовикам "ДНР" "необхідні речі".

"Дякуємо великому Донецьку за теплий прийом. З ранку вже встигли пробігтися, хоч це й не дуже рекомендується, бо у місті складна, важка ситуація, є обстріли – я чув їх сам. Звичайно, ситуація складна, але люди виходять на вулицю, машини теж їздять — все нормально, місто живе своїм життям.

І навіть коли є якісь обстріли, я вже помітив, що люди не обертаються, спокійно йдуть далі і не пришвидшують кроку. Усі вже звикли, усі спокійно на це реагують. Тому я впевнений, що таке місто не зламати", – заявив Карякін.

У мережі вважають, що Карякін мітить у держдуму росії. Додамо, що Сергій, який родом із Сімферополя, до 2009 року виступав за Україну.

У мережі висміяли поїздку шахіста Карякіна до Донецька

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Нагадаємо, у росії Карякіна прозвали "шаховим Іудою" після скарги Сергія на популярний шаховий портал. Раніше Карякіна підтримав знаменитий шахіст Анатолій Карпов.