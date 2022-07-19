"На сонці перегрілася": в росії істерика через камінг-аут кращої тенісистки рф

У росії далеко не всі зрозуміли спортсменку

Перша ракетка рф Дар’я Касаткіна зізналася у нетрадиційній сексуальній орієнтації, що викликало шквал емоцій на її батьківщині.

Депутат держдуми рф Віталій Мілонов у коментарі для metaratings.ru висловився про камінг-аут спортсменки. Він вважає, що вона могла просто перегрітися на сонці.

"Касаткіна піддалася якійсь моді, а може, на сонці перегрілася. Взагалі в особисте життя не треба лізти, це чисто її інформація. Вона збентежила дітей, а вони все копіюють. Вони повторюють не тільки те, що вона робить добре, але і те, що погано", – заявив Мілонов.

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов заявив, що наразі жоден чоловік не зацікавиться Касаткіною.

"Кому вона тепер із мужиків потрібна? Тепер все це оприлюднено, і я сумніваюся, що хтось захотів би бути з нею. Це моя думка. Таке століття ми переживаємо – все змінилося, "голубізни" навалом", — цитує Тихонова "Матч ТВ".

Заслужений тренер СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова не засуджує тенісистку.

"Я не підтримую Касаткіну і не засуджую. Це її особиста справа. Звичайно, у людей буде різна реакція. Хтось засудить Дар’ю, а хтось прийме її такою, якою вона є. Для мене головне, що вона добре грає в теніс. ", — цитує Тарасову sport24.

Триразова олімпійська чемпіонка, депутат держдуми рф Ірина Родніна вважає, що в росії не прийнято говорити про таке.

"У нас у країні не прийнято про це говорити. Кожен вчиняє у міру відчуття своєї проблеми", — цитує Родніну РБ Спорт.

Депутат держдуми рф Роман Терюшков не схвалює вчинок Касаткіної. Він вважає, що це все прийшло в росію із Заходу.

"Все, що до нас приходить із Заходу, я сподіваюся, незабаром викорінять. Мої колеги по державній думі якраз підготували законопроєкт про заборону пропаганди одностатевих відносин. У росії це в жодному разі не можна підтримувати та заохочувати! Потрібно це викорінювати та жити своєю культуро. Схвалювати вчинок Дар'ї аж ніяк не можна! У нас спортсмени завжди, починаючи з радянської росії, були ідолами для наслідування. А Касаткіна не найкращий приклад для наслідування", — цитує Терюшкова sport24.

Раніше російська футболістка зробила камінг-аут, а потім засудила війну в Україні.

Нагадаємо, депутат Терюшков хоче створити в рф аналоги ФІФА та МОК.