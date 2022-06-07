Російська футболістка зробила камінг-аут і проїхалась по "спецоперації"

Спортсменка не може більше мовчати

Російська футболістка Надія Карпова, яка виступає за іспанський "Еспаньйол", зробила камінг-аут і висловилася про війну в Україні.

Відповідне інтерв’ю доступне на BBC. Спортсменка серед іншого заявила, що росія — це не володимир путін.

Карпова розповіла про свою гомосексуальність і ставлення до цього на РосТБ. Наприклад, вона прокоментувала, як російська пропагандистка Маргарита Симоньян висловилася про Максима Галкіна, який підтримав Україну і виїхав з рф.

"Зараз російська пропаганда намагається дискредитувати людей, які висловлюються проти подій, що відбуваються, просто виключаючи їх. Наприклад, коли Маргарита Симоньян говорила про позицію Максима Галкіна, вона сказала: "А взагалі він гей". Так, ніби бути геєм – значить бути поганим, огидною людиною без моральних цінностей", – сказала Карпова.

Росіянка також заявила, що війна в Україні нелюдяна. Вона зазначила, що в росії пропаганда намагається переконати росіян, що вони — "дуже особлива нація", і у них є "унікальна місія", хоча це зовсім не так.

"Я не можу просто дивитися на цю нелюдяність (війна в Україні, — Ред.) і зберігати мовчання. Не знаю, що сталося б, якби я перебувала в Росії, а не в Іспанії, але я відчуваю особливу відповідальність і вважаю, що маю висловитися. Російська пропаганда намагається переконати росіян, що ми — дуже особлива нація, а весь світ налаштований проти нас і нашої "унікальної місії". Про яку особливу місію йдеться? Я не вважаю росіян особливими. Водночас я не соромлюся того, що я росіянка, тому що Росія – це не означає уряд та Володимир Путін", — додала спортсменка.

Раніше повідомлялося, що російський футболіст плакав через Україну.

Нагадаємо, російські хакери зламали український сервіс під час трансляції матчу збірної України та запустили в ефірі російську пропаганду.