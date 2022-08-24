"Еще смеют, что-то диктовать": у Кадырова начали истерить из-за заявления УЕФА по Крыму

Крым — это Украина

В рф заявили, что международные организации якобы нарушают и ущемляют права российских спортсменов, отстраняя тех от соревнований на самом высоком уровне.

Президент ФК "Ахмат" и соратник главы Чечни Рамзана Кадырова Магомед Даудов "наехал" на УЕФА из-за последнего заявления союза по Крыму, передает sport24.ru. В УЕФА отказали Москве допускать команды из оккупированного полуострова к чемпионату рф по футболу. Это заявление разозлило Даудова, который призвал включить клубы из оккупированных россией территорий в первенство россии.

"Абсолютно бредовое заявление организации, которая еще смеет что-то диктовать после того, как, можно сказать, вышвырнула российский футбол из своей ассоциации (команды из рф были отстранены от соревнований из-за полномасштабного вторжения путинских войск в Украину, — Ред.).

Принято считать, что спорт вне политики. Но эта теория не действует, когда речь идет о россии. ФИФА, УЕФА, иные международные спортивные организации как раз таки смешали спорт с политикой, лишив возможности российских спортсменов соревноваться на международных турнирах. И после всего этого нам нужно прислушиваться к их рекомендациям? К черту! Хватит!" — сказал Даудов.

Напомним, в УЕФА недавно четко ответили россии насчет возможного включения крымских клубов к чемпионату рф.

"Что касается ситуации в Крыму, то в соответствии с решением чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам играть в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом, с 1 января 2015 года, и чтобы регион считался "специальной зоной" для футбольных целей до дальнейшего уведомления", — цитирует УЕФА Р-Спорт.

Напомним, некоторые российские чиновники даже обрадовались международному бану российских команд, ведь те только позорили рф. К слову, cпонсор сборной Украины начал сотрудничество с командой Кадырова — ФК "Ахмат".