Спонсор сборной Украины начал сотрудничество с командой Кадырова

Сборная Украины работает с испанской компанией с 2017 года

Испанская компания Joma, которая является техническим спонсором футбольной сборной Украины, стала сотрудничать с российскими клубами, несмотря на полномасштабное вторжение рф в нашу страну.

Об этом сообщает официальный сайт "Ахмата", команды из Грозного (Чеченская Республика, рф). Кроме того, испанский производитель сотрудничает с московским ЦСКА.

"Joma – всемирно известный бренд, который на протяжении многих лет является партнером многих олимпийских комитетов, национальных сборных, а также известных профессиональных команд по различным видам спорта", — отметили в "Ахмате".

Напомним, Рамзан Кадыров, который активно поддерживает полномасштабное вторжения рф в Украину, даже был президентом этого клуба с 2004 по 2011 год. Назван клуб в честь Ахмата Кадырова, отца главы Чечни.

Отметим, что Joma – технический спонсор национальной сборной Украины с 2017 года.

Новая форма ЦСКА на сезон 2022-23

К слову, из всех производителей футбольных форм, только Nike расторг контракты с клубами высшего дивизиона чемпионата россии. Это компания также приостановила свою деятельность в рф.

Ранее сообщалось, что в Уфе начался переполох из-за плаката с игроком сборной Украины на стадионе.