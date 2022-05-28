путин недоволен кадыровым: стала известна причина

Глава Чечни может позволить себе критиковать топ-чиновников рф

Президент россии владимир путин не доволен деятельностью главы Чечни рамзана кадырова, который "захватывает" уже оккупированные рф поселения, на фоне неудач российской армии в Украине.

Об этом сообщает Kit — проект бывших журналистов издания "Медуза".

По словам собеседников издания, в Кремле были довольны кадыровым, который активно поддерживал "спецоперацию" и отправил "кадыровцев" воевать в Украину. Однако из-за неудач российской армии путина все чаще раздражает медийная активность главы Чечни. Военное руководство и спецслужбы подпитывают это недовольство. Первым не нравится, что "кадыровцы" с помощью соцсетей продвигают свой образ более умелых бойцов в сравнении с другими российскими подразделениями. Вторых давно смущает самостоятельность и "разнузданность Кадырова".

По словам источника в администрации президента рф, кадырову позволено публично критиковать российских топ-чиновников, но без угроз. "Трогать" главе Чечни не позволено только самых высокопоставленных чиновников, к примеру, премьер-министра Мишустина или мэра Москвы Собянина.

В целом, кадыров выгоден официальной Москве.

"(Кадыров) это такой "плохой парень". Официальные лица всегда могут указать, что он говорит от своего лица, что это такой особый регион, но не политика страны в целом. Если градус позиции Кадырова совпадает с официальной позицией, как это было в начале войны, — это ему в плюс. Он хотел бы, чтобы таких совпадений было больше, но настрой (путина) часто не чувствует", — рассказал второй источник Kit, близкий к Кремлю.

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Ранее сообщалось, что кадыров выступил на просветительском форуме в россии.

Напомним, в апреле путин сделал героем россии личного палача кадырова.