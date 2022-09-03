Кадыров уходит? В СМИ рассказали о будущем главы Чечни

Возможно чиновник продолжит свою карьеру в силовых структурах

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который ранее заявил о том, что намерен уйти со своего поста и отправиться в "длительный отпуск", может на самом деле получить другую должность.

Как сообщает Медуза со ссылкой на приближенные к администрации российского диктатора источники, Кадыров может вскоре получить руководящую должность в одной из силовых структур.

"Рамзан Кадыров может занять руководящий пост в Росгвардии", — говорится в сообщении.

Напомним, 3 сентября Кадыров обнародовал в своем телеграм-канале видеозапись, в которой намекнул, что намерен покинуть пост главы Чечни. Причин такого решения он не назвал, однако намекнул на то, что стал "слишком старым" и постарается сделать так, чтобы уйти вовремя.

Как сообщалось ранее, в конце мая стало известно, что в руководстве кремля растет недовольство Кадыровым из-за того, что он позволяет себе критиковать высокопоставленных чиновников, а также проявляет высокую медийную активность.

Кроме того, 1 сентября он отличился весьма резким высказыванием в сторону самой россии, после того, как суд признал экстремистской одну из главных книг ислама "Сахих аль-Бухари".