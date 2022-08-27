Мужчины били друг друга лопатами, швабрами и даже кидались цветочными горшками

Пока Украина отмечала День Независимости, в рф в это время местные жители "развлекались" всеми другими доступными им средствами. Так, вечером 24 августа в курортном поселке Лермонтово Туапсинского района Кубанского края пока еще россии произошла массовая дркака с перестрелкой.

Об это сообщают местные СМИ.

По словам очевидцев, конфликт случился около пяти часов вечера на территории гостиницы "Экватор" на улице Ленина (да, такие улицы в рф еще существуют).

"Около 17 часов в дежурную часть поступило сообщение о конфликте на территории гостиницы в поселке Лермонтово", — говорится в официальном комментарии ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В МВД добавили, что конфликт с дракой произошел на бытовой почве. В то же время в социальных сетях называются другие причины – дескать, этнические русские не любят "азиатов", а те, в свою очередь, отплачивают им такой же монетой. В то же время есть и другие причины появления очень жесткого неприятия, которое было зафиксировано между россиянами-"кадыровцами" и россиянами-"путинцами", но их обещают озвучить позже.

Конечно, мы дождемся оглашения "официальных причин", но какими бы они ни были, уже сейчас понятно, что противоречия в "эрефии" достигли предела, и эта страна доживает буквально последние дни, когда все ее граждане ненавидят друг друга, и стараются лишить их жизни.

Конечно, это все "лирика", но возвращаясь к "разборкам" в будущей украинской Кубани, следует отметить, что в их результате серьезно пострадали три человека, и они в тяжелом состоянии. Такой вывод можно сделать из появившегося видео.

По информации очевидцев, стрельбу и крики было слышно за несколько десятков метров. Отдыхающие прятались в номерах даже в соседних отелях. На место приехали сразу несколько нарядов полиции. Чтобы задержать участников бойни, силовики перекрыли улицу.

"С места происшествия госпитализированы трое мужчин с телесными повреждениями различной степени тяжести. Сотрудники полиции изъяли три травматических пистолета, нож и охолощенный автомат Калашникова", — отметили в региональном МВД РФ.

Перед случившимся вооруженные люди попали в объективы камер наблюдения в Лермонтово. Фото разлетелось по сети. Предположительно, именно мужчины на снимке участвовали в перестрелке.

Мордобой на Кубани

Кроме этого, появилось видео во время задержания участников конфликта силовиками. Мужчины били друг друга лопатами, швабрами и даже кидались цветочными горшками. А на кадрах после бойни видно, как три окровавленных человека лежат на полу.

Другими словами, россияне "развлекались по-настоящему", и получили огромное наслаждение от происходящего – ведь, "крайним вариантом "развлекухи" в рф является поездка "на войнушку" в Украину – но в этом случае наиболее вероятным исходом является возвращение домой "мусорных пакетах", что явно не входит в планы более-менее адекватных людей.

Конфликт на Кубани

В настоящее время сотрудниками полиции установлены все участники конфликта, 6 человек доставлены в отдел. Выясняются все причины и обстоятельства случившегося.

Впрочем, следует отметить, что нельзя не согласиться в экс-президентом Украины Виктором Ющенко о том, что после окончания полномасштабной войны с Украиной российская федерация обречена на распад. И на ее территории должно возникнуть 15-20 новых стран, и это произойдет, политик даже не сомневается: говорит, именно такую цену Москва должна уплатить за все зло, которое принесла украинскому народу.