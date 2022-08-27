"Кадировці" проти "путінців": на Кубані після бійки з перестрілкою затримали 6 людей з пістолетами та автоматом

Чоловіки били один одного лопатами, швабрами і навіть кидалися горщиками квітів

Поки Україна відзначала День Незалежності, у Росії у цей час місцеві жителі "розважалися" всіма іншими доступними їм засобами. Так, увечері 24 серпня в курортному селищі Лермонтово Туапсинського району Кубанського краю поки що росії відбулася масова бійка з перестрілкою.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За словами очевидців, конфлікт стався близько п’ятої години вечора на території готелю "Екватор" на вулиці Леніна (так, такі вулиці в росії ще існують).

"Близько 17 години до чергової частини надійшло повідомлення про конфлікт на території готелю в селищі Лермонтове ", — йдеться в офіційному коментарі ГУ МВС росії по Краснодарському краю.

У МВС додали, що конфлікт із бійкою стався на побутовому ґрунті. У той самий час у соціальних мережах називаються інші причини – мовляв, етнічні росіяни не люблять "азіатів", а ті, своєю чергою, відплачують їм такою ж монетою. У той же час є й інші причини появи дуже жорсткого неприйняття, яке було зафіксовано між росіянами-"кадировцями" та росіянами-"путінцями", але їх обіцяють озвучити пізніше.

Звичайно, ми дочекаємося оголошення "офіційних причин", але хоч би якими вони були, вже зараз зрозуміло, що протиріччя в "ерефії" досягли межі, і ця країна доживає останні дні, коли всі її громадяни ненавидять один одного, і намагаються позбавити їх життя.

Звичайно, це все "лірика", але повертаючись до "розбірок" у майбутній українській Кубані, слід зазначити, що в результаті серйозно постраждали троє людей, і вони у тяжкому стані. Такий висновок можна зробити з відео, що з’явилося.

За інформацією очевидців, стрілянину та крики було чути за кілька десятків метрів. Відпочиваючі ховалися у номерах навіть у сусідніх готелях. На місце приїхали одразу кілька нарядів поліції. Щоби затримати учасників бійні, силовики перекрили вулицю.

"З місця події госпіталізовано трьох чоловіків з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Співробітники поліції вилучили три травматичні пістолети, ніж і охолоджений автомат Калашнікова", — зазначили в регіональному МВС РФ.

Перед тим, що сталося, озброєні люди потрапили в об’єктиви камер спостереження в Лермонтово. Фото розлетілося мережею. Імовірно, саме чоловіки на знімку брали участь у перестрілці.

Мордобій на Кубані

Крім того, з’явилося відео під час затримання учасників конфлікту силовиками. Чоловіки били один одного лопатами, швабрами і навіть кидалися горщиками квітів. А на кадрах після бійні видно, як три закривавлені людини лежать на підлозі.

Іншими словами, росіяни "розважалися по-справжньому", і отримали величезну насолоду від того, що відбувається — адже, "крайнім варіантом "розваги" в росії є поїздка "на війну" в Україну — але в цьому випадку найбільш ймовірним результатом є повернення додому "сміттєвих пакетах" ", що явно не входить до планів більш-менш адекватних людей".

Конфлікт на Кубані

Наразі співробітниками поліції встановлено всіх учасників конфлікту, 6 осіб доставлено до відділу. З’ясовуються всі причини та обставини того, що сталося.

Втім, слід зазначити, що не можна не погодитися з екс-президентом України Віктором Ющенком про те, що після закінчення повномасштабної війни з Україною російська федерація приречена на розпад. І на її території має виникнути 15-20 нових країн, і це станеться, політик навіть не сумнівається: каже, що саме таку ціну Москва має сплатити за все зло, яке принесла українському народу.