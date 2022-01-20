"Прокляте перехрестя": на одному місці в Одесі за вечір трапилися дві курйозні аварії та бійка

Розбірки влаштував дебошир, який був пасажиром таксі

В Одесі ввечері 19 січня на одному з перехресть по вулиці Черняховського трапилося одразу дві несерйозні ДТП. Втім, одна з них швидко переросло у бійку, через що різні травми отримали багато одесити, навіть не будучи учасниками події.

Подробицями та відео поділилися у місцевому Telegram-каналі "Ху**ая Одеса".

Інцидент стався на перехресті поруч із "Ексмібанком", коли автомобіль "BMW" не пропустив "Жигулі" згідно з правилами.

Внаслідок зіткнення пасажир другої машини отримав ушкодження голови. Закривавлений та вельми агресивний, чоловік кавказької національності спробував влаштувати розбирання з пасажирами та водієм іншого транспортного засобу. На відео можна помітити, як у якийсь момент із салону "BMW" вийшла дівчина — вочевидь, щоб не потрапити під гарячу руку.

Місце події на карті

У мережі навіть поділилися відео, де травмований пасажир женеться за кимось із учасників подій по Черняховському, запевняючи, що "ви*бе його".

На неадекватну поведінку чоловіка звернули увагу багато хто. Примітно, що утихомирити його повністю не вдалося навіть копам — на одному з відеозаписів помітно, як він матюкається у присутності поліції, намагаючись пояснити ситуацію.

Через кілька годин уже з іншого боку перехрестя сталася ще одна несерйозна, навіть скоріше курйозна аварія. Кур’єр служби доставки на скутері не розрахував дистанцію щодо автомобіля спереду і, як наслідок, в’їхав у бампер.

Одесити в інтернеті вже жартують, що перехрестя на Черняхівського в хрещенський вечір було явно прокляте.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про видовищну аварію в Києві, в якій лише дивом ніхто не постраждав. Автомобіль буквально "розібрало" на запчастини від зіткнення із опорою рекламного щита.