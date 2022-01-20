Укр

"Проклятый перекресток": на одном месте в Одессе за вечер случились две курьезных аварии и драка

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Последствия одного из ДТП пытались устранить еще несколько часов Новость обновлена 20 января 2022, 10:37
Последствия одного из ДТП пытались устранить еще несколько часов

Разборки устроил дебошир, который был пассажиром такси

В Одессе вечером 19 января на одном из перекрестков по улице Черняховского случилось сразу два несерьезных ДТП. Впрочем, одно из них быстро переросло в драку, из-за чего различные травмы получили многие одесситы, даже не будучи участниками происшествия.

Подробностями и видео поделились в местном Telegram-канале "Ху**ая Одесса".

Инцидент произошел на перекрестке рядом с "Эксмибанком", когда автомобиль "BMW" не пропустил "Жигули" согласно правилам.

В результате столкновения пассажир второй машины получил повреждения головы. Окровавленный и весьма агрессивный, мужчина кавказской национальности попытался устроить разборки с пассажирами и водителем другого транспортного средства. На видео можно заметить, как в какой-то момент из салона "BMW" вышла девушка — видимо, чтобы не попасть под горячую руку.

Место происшествия на карте
Место происшествия на карте

В сети даже поделились видео, где травмированный пассажир гонится за кем-то из участников событий по Черняховского, заверяя того, что "вы**ет его".

На неадекватное поведение мужчины обратили внимание очень многие. Примечательно, что усмирить его полностью не удалось даже копам — на одной из видеозаписей заметно, как он матерится в присутствии полиции, пытаясь объяснить ситуацию.

Спустя несколько часов уже с другой стороны перекрестка произошла еще одна несерьезная, даже скорее курьезная авария. Курьер службы доставки на скутере не рассчитал дистанцию по отношению к автомобилю спереди и, как итог, въехал в бампер.

Одесситы в интернете уже вовсю шутят, что перекресток на Черняховского в крещенский вечер был явно проклят.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о зрелищной аварии в Киеве, в которой лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Автомобиль буквально "разобрало" на запчасти от столкновения с опорой рекламного щита.

Теги:
#Одесса #ДТП #Авария #Драка #Видео
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