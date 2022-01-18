Машину "разобрало" на запчасти: авто в Киеве влетело в опору рекламного щита (фото)

Автомобиль двигался по направлению к столице

Вечером 18 января на Броварском проспекте в Киеве произошло дорожное ЧП с участием легкового автомобиля Skoda. Машина врезалась в рекламный щит на въезде в поселок Быковня.

Подробности инцидента эксклюзивно сообщил корреспондент "Телеграфа".

Предварительно удалось установить, что новенькой машиной управлял мужчина лет тридцати. Ехал он в направлении Киева.

Авария слегка затруднила движение на проспекте

Покорежнное авто другим водителям пришлось объезжать с особой осторожностью

Внешний вид транспортного средства позволяет предположить, что максимально разрешенная скорость 50 км/час была явно превышена.

Машину буквально "разобрало" на запчасти

Отдельные запчасти авто разбросаны на несколько метров вокруг места происшествия.

Стекло оказалось в паре метров от корпуса авто

Сообщается, что водитель госпитализирован, однако характер полученных им травм неизвестен. Выжить молодому человеку удалось благодаря тому, что машина наехала на опору рекламного щита правой стороной. Пассажиров в автомобиле не было.

Та самая опора рекламного щита

А сзади авто выглядит почти целым

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Стоит отметить, что зрелищные транспортные аварии — далеко не редкость для Киева. Накануне "Телеграф" сообщал о масштабном ДТП, произошедшем на столичной Оболони. В ее результате пострадало пятеро человек, один из которых скончался на месте. Позже стали известны подробности случившегося — одному из пассажиров в результате столкновения "ампутировало" конечности.

Также мы писали о столкновении пассажирского автобуса и легковушки под Днепром. К сожалению, водителя ВАЗ спасти не удалось — он сгорел заживо.