Машину "розібрало" на запчастини: авто в Києві влетіло в опору рекламного щита (фото)

Автомобіль рухався до столиці

Увечері 18 січня на Броварському проспекті в Києві сталася дорожня НП за участю легкового автомобіля Skoda. Машина врізалася в рекламний щит на в’їзді до селища Биківня.

Подробиці інциденту ексклюзивно повідомив кореспондент "Телеграфу".

Попередньо вдалося встановити, що новою машиною керував чоловік років тридцяти. Їхав він у напрямку Києва.

Аварія дещо ускладнила рух на проспекті

Пошарпане авто іншим водіям довелося об’їжджати з особливою обережністю

Зовнішній вигляд транспортного засобу дозволяє припустити, що максимально дозволена швидкість 50 км/год була перевищена.

Машину буквально "розібрало" на запчастини

Окремі запчастини авто розкидало на кілька метрів довкола місця події.

Скло опинилося за пару метрів від корпусу авто

Повідомляється, що водія госпіталізовано, проте характер отриманих ним травм невідомий. Вижити чоловіку вдалося завдяки тому, що машина наїхала на опору рекламного щита правою стороною. Пасажирів у автомобілі не було.

Та сама опора рекламного щита

А ззаду авто виглядає майже цілим

Варто зазначити, що видовищні транспортні аварії далеко не рідкість для Києва. Напередодні "Телеграф" повідомляв про масштабне ДТП, що сталося на столичній Оболоні. В її результаті постраждали п’ятеро людей, одна з яких померла на місці. Пізніше стали відомі його подробиці — одному з пасажирів внаслідок зіткнення "ампутувало" кінцівки.

Також ми писали про зіткнення пасажирського автобуса та легковика під Дніпром. На жаль, водія ВАЗ врятувати не вдалося — він згорів живцем.