Відбійник розпоров авто наскрізь: ексклюзивні фото та відео наслідків смертельної аварії у Києві

В салоні автомобіля перебувало п'ятеро осіб

Увечері 14 січня на автодорозі в місті Києві сталася ще одна смертельна аварія за участі автомобілю BMW 5-series: на швидкості транспортний засіб влетів у відбійник на узбіччі дороги. В результаті сильного удару металева конструкція буквально нанизала автівку на себе.

Зафіксувати трагічні наслідки аварії вдалося кореспондентові "Телеграфу", який побував на місці пригоди.

Попередньо відомо, що на момент ДТП в салоні легковика перебувало п'ятеро осіб. Усі вони познайомилися кількома годинами раніше на вечірці, після якої вирішили покататися на автомобілі.

Смертельна аварія у столиці

Унаслідок автопригоди тіло водія викинуло з легковика на кілька метрів. Він отримав травми, що виявилися несумісними із життям, тож загинув миттєво. Один з його пасажирів, який сидів поряд із керманичем, був серйозно травмований — у нього травматична ампутація верхньої та нижньої кінцівки.

BMW влетів у відбійник у Києві

Відзначимо також, що наразі достеменно невідомо, чи водій перебував у стані алкогольного сп'яніння, це встановлюватимуть експерти, але за словами очевидців аварії, пасажири авто ймовірно були нетверезими.

Унаслідок ДТП загинув водій

Наслідки смертельної аварії на відео

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

Відзначимо, що з етичних міркувань ми не можемо розмістити на сайті фотографії з тілом трагічно загиблого водія, тож за бажання їх можна переглянути у нашого Telegram-каналі "Телеграф" за ЦИМ посиланням.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як трагічно загибла дружина відомого українського футболіста систематично порушувала правила дорожнього руху та знімала про це відео для соцмереж.

Також нагадаємо, що Вікторія Данченко розбилася на смерть на Київській трасі в місті Одеса, перебуваючи за кермом свого "Мерседеса".