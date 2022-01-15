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Отбойник вспорол авто насквозь: эксклюзивные фото и видео последствий смертельной аварии в Киеве

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Смертельная авария в столице Новость обновлена 15 января 2022, 14:25
Смертельная авария в столице

В салоне автомобиля находились пять человек

Вечером 14 января на автодороге в Киеве произошла еще одна смертельная авария с участием автомобиля BMW 5-series: на скорости транспортное средство влетело в отбойник на обочине дороги. В результате сильного удара металлическая конструкция буквально нанизала машину на себя.

Зафиксировать трагические последствия аварии удалось корреспонденту "Телеграфа", побывавшему на месте происшествия.

Предварительно известно, что на момент ДТП в салоне легковушки находились пять человек. Все они познакомились несколькими часами раньше на вечеринке, после которой решили прокатиться на автомобиле.

Смертельная авария в столице
Смертельная авария в столице

В результате происшествия тело водителя выбросило из легковушки на несколько метров. Он получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью и погиб мгновенно. Один из его пассажиров, сидевший рядом, был серьезно травмирован — у него травматическая ампутация верхней и нижней конечности.

BMW влетел в отбойник в Киеве
BMW влетел в отбойник в Киеве

Отметим также, что пока неизвестно, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, это будут устанавливать эксперты, но по словам очевидцев аварии, пассажиры авто вероятно были нетрезвыми.

В результате ДТП погиб водитель
В результате ДТП погиб водитель
Последствия смертельной аварии на видео

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Отметим, что по этическим соображениям мы не можем разместить на сайте фотографии с телом трагически погибшего водителя, поэтому при желании их можно посмотреть в нашем Telegram-канале "Телеграф" по этой ссылке.

Ранее "Телеграф" сообщал, как трагически погибшая жена известного украинского футболиста систематически нарушала правила дорожного движения и снимала об этом видео для соцсетей.

Также напомним, что Виктория Данченко разбилась насмерть на Киевской трассе в городе Одесса, находясь за рулем своего "Мерседеса".

Теги:
#ДТП #Авария #Смерть #Київ
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