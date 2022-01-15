Укр

Разбившаяся насмерть жена футболиста "Зари" хвасталась нарушениями ПДД в соцсетях (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Виктория Данченко разбилась в ДТП Новость обновлена 15 января 2022, 13:39
Виктория Данченко разбилась в ДТП

В день гибели женщина ехала около 125 км\ч, несмотря на неблагоприятные погоные условия.

Жена известного футболиста "Зари" Виктория Данченко, трагически погибшая в жуткой аварии на Киевской трассе в городе Одесса, неоднократно нарушала правила дорожного движения, о чем свидетельствуют ее публикации в соцсетях.

"Телеграф" собрал несколько видео со страницы погибшей, которая обожала "полеты" за рулем своего роскошного Mercedes. Несколько из них были сняты незадолго до смертельного автопроисшествия.

Видео "полетов" погибшей Виктории Данченко

Как видно из опубликованных кадров, нарушение правил дорожного движения и поездки со скоростью более 100 километров в час на дорогах одного из аварийных городов Украины было очень необдуманным решением молодой женщины, повлекшее непоправимые смертельные последствия.

Также, в свою очередь, отметим, что согласно действующим ПДД Украины, в пределах населенных пунктов транспортным средствам разрешено двигаться со скоростью не более 50 км/ч.

Ранее "Телеграф" сообщал, как на Киевском шоссе в Одессе произошла авария с участием нескольких транспортных средств. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла девушка-водитель одного из них. Уже впоследствии стало известно, что трагически погибшая — молодая жена известного украинского футболиста.

Теги:
#Автомобиль #ФК Заря #Жена #Нарушение ПДД #Київ
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