Дружина футболіста "Зорі", що розбилася на смерть, хвалилася порушеннями ПДР у соцмережах (відео)

У день загибелі жінка їхала близько 125 км\год, попри несприятливі погоні умови

Дружина відомого футболіста "Зорі" Вікторія Данченко, яка трагічно загинула, потрапивши в моторошну аварію на Київській трасі в місті Одеса, неодноразово порушувала правила дорожнього руху, про що свідчать її публікації у соцмережах.

"Телеграф" зібрав кілька відео зі сторінки загиблої, яка обожнювала "політати" за кермом свого розкішного Mercedes. Кілька з них були зафільмовані незадовго до смертельної ДТП.

Відео "польотів" загиблої Вікторії Данченко

Як видно з опублікованих кадрів, порушення правил дорожнього руху та поїздки зі швидкістю у понад 100 кілометрів на годину на дорогах одного з аварійніших міст України було дуже необдуманим рішенням молодої жінки, яке потягнуло за собою непоправні смертельні наслідки.

Також, своєю чергою відзначимо, що згідно з чинними ПДР України, у межах населених пунктів транспортним засобам дозволено рухатися зі швидкістю не більше 50 км/год.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на Київському шосе в Одесі сталася аварія за участі кількох транспортних засобів. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула дівчина-водій одного з них. Вже згодом стало відомо, що трагічно загиблою є молода дружина відомого українського футболіста.