Укр

Оторвало конечности и выбросило из авто: в Киеве BMW на скорости влетел в отбойник (фото, видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Смертельная авария в столице Новость обновлена 15 января 2022, 10:37
Смертельная авария в столице

В результате аварии один человек погиб, еще один — тяжело травмирован

В пятницу, 14 января, на Окружной дороге в Киеве автомобиль BMW 5-series вылетел из проезжей части прямо в отбойник. В результате мощного удара водителя выбросило на проезжую часть, а сидящему рядом пассажиру оторвало конечности.

Как сообщает Telegram-канал "Вартові Еспресо", дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге в Оболонском районе столицы.

Также отмечается, что удар был настолько сильным, что отбойник буквально прошел через переднюю часть автомобиля слева направо. 25-летний водитель транспортного средства вылетел на проезжую часть и от полученных травм погиб мгновенно, а пассажиру отрезало нижнюю и верхнюю конечности.

На Окружной дороге в Киеве произошла смертельная авария
На Окружной дороге в Киеве произошла смертельная авария

На момент аварии в автомобиле находились еще два человека, также получившие травмы разной степени тяжести, но от госпитализации оба отказались.

В результате ДТП один человек погиб, другой — тяжело травмирован
В результате ДТП один человек погиб, другой — тяжело травмирован

По словам одного из пассажиров, который по предварительным признакам был нетрезвым, с водителем он познакомился несколькими часами раньше, на вечеринке. Именно после нее новые знакомые впятером поехали кататься.

По предварительным данным водитель автомобиля мог быть нетрезвым
По предварительным данным водитель автомобиля мог быть нетрезвым

Информация о содержании алкоголя в крови водителя транспортного средства будет устанавливать экспертиза.

Последствия аварии попали на видео

Ранее "Телеграф" сообщал, как неподалеку от Киева в результате непогоды на проезжую часть упало дерево, которое стало причиной аварии и серьезного травмирования водителя легкового автомобиля.

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#ДТП #Авария #Смерть #Київ #Постраждалий
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