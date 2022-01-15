Оторвало конечности и выбросило из авто: в Киеве BMW на скорости влетел в отбойник (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 28
В результате аварии один человек погиб, еще один — тяжело травмирован
В пятницу, 14 января, на Окружной дороге в Киеве автомобиль BMW 5-series вылетел из проезжей части прямо в отбойник. В результате мощного удара водителя выбросило на проезжую часть, а сидящему рядом пассажиру оторвало конечности.
Как сообщает Telegram-канал "Вартові Еспресо", дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге в Оболонском районе столицы.
Также отмечается, что удар был настолько сильным, что отбойник буквально прошел через переднюю часть автомобиля слева направо. 25-летний водитель транспортного средства вылетел на проезжую часть и от полученных травм погиб мгновенно, а пассажиру отрезало нижнюю и верхнюю конечности.
На момент аварии в автомобиле находились еще два человека, также получившие травмы разной степени тяжести, но от госпитализации оба отказались.
По словам одного из пассажиров, который по предварительным признакам был нетрезвым, с водителем он познакомился несколькими часами раньше, на вечеринке. Именно после нее новые знакомые впятером поехали кататься.
Информация о содержании алкоголя в крови водителя транспортного средства будет устанавливать экспертиза.
Ранее "Телеграф" сообщал, как неподалеку от Киева в результате непогоды на проезжую часть упало дерево, которое стало причиной аварии и серьезного травмирования водителя легкового автомобиля.
- Дата публикации
-
- Категория
-