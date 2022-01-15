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У Києві авто нанизало на відбійник: одна людина загинула, друга втратила кінцівки (фото, відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Смертельна аварія в столиці Новина оновлена 15 січня 2022, 10:37
Смертельна аварія в столиці

В результаті аварії одна людина загинула, ще одна — тяжко травмована

У п'ятницю, 14 січня, на Кільцевій дорозі в Києві автомобіль BMW 5-series вилетів з проїзної частини прямо у відбійник. В результаті потужного удару водія викинуло на проїзну частину, а пасажиру, який сидів поряд, відірвало кінцівки.

Як повідомляє Telegram-канал "Вартові Еспресо", дорожньо-транспортна пригода трапилася на автодорозі в Оболонському районі столиці.

Також зазначається, що удар був настільки сильним, що відбійник буквально наскрізь пройшов через передню частину автівки зліва направо. 25-річний водій транспортного засобу вилетів на проїзну частину і від отриманих травм загинув миттєво, а пасажиру відрізало нижню та верхню кінцівки.

На Кільцевій дорозі в Києві сталася смертельна аварія
На Кільцевій дорозі в Києві сталася смертельна аварія

На момент аварії в автомобілі знаходилося ще двоє осіб, які також отримали травми різного ступеню тяжкості, але від госпіталізації обидва відмовилися.

В результаті ДТП одна людина загинула, інша - тяжко травмована
В результаті ДТП одна людина загинула, інша - тяжко травмована

За словами одного з пасажирів, який згідно з попередніми ознаками був нетверезим, з водієм він познайомився кількома годинами раніше, на вечірці, після якого вп'ятьох поїхали кататись.

За попередніми даними водій автівки міг бути нетверезим
За попередніми даними водій автівки міг бути нетверезим

Інформація щодо вмісту алкоголю в крові водія транспортного засобу встановлюватиме експертиза.

Наслідки аварії потрапили на відео

Раніше "Телеграф" повідомляв, як неподалік Києва в результаті негоди на проїзну частину впало дерево, яке стало причиною аварії та травмування водія легкового автомобіля.

Теги:
#ДТП #Аварія #Смерть #Київ #Постраждалий
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