У Києві авто нанизало на відбійник: одна людина загинула, друга втратила кінцівки (фото, відео)

В результаті аварії одна людина загинула, ще одна — тяжко травмована

У п'ятницю, 14 січня, на Кільцевій дорозі в Києві автомобіль BMW 5-series вилетів з проїзної частини прямо у відбійник. В результаті потужного удару водія викинуло на проїзну частину, а пасажиру, який сидів поряд, відірвало кінцівки.

Як повідомляє Telegram-канал "Вартові Еспресо", дорожньо-транспортна пригода трапилася на автодорозі в Оболонському районі столиці.

Також зазначається, що удар був настільки сильним, що відбійник буквально наскрізь пройшов через передню частину автівки зліва направо. 25-річний водій транспортного засобу вилетів на проїзну частину і від отриманих травм загинув миттєво, а пасажиру відрізало нижню та верхню кінцівки.

На Кільцевій дорозі в Києві сталася смертельна аварія

На момент аварії в автомобілі знаходилося ще двоє осіб, які також отримали травми різного ступеню тяжкості, але від госпіталізації обидва відмовилися.

В результаті ДТП одна людина загинула, інша - тяжко травмована

За словами одного з пасажирів, який згідно з попередніми ознаками був нетверезим, з водієм він познайомився кількома годинами раніше, на вечірці, після якого вп'ятьох поїхали кататись.

За попередніми даними водій автівки міг бути нетверезим

Інформація щодо вмісту алкоголю в крові водія транспортного засобу встановлюватиме експертиза.

Наслідки аварії потрапили на відео

Раніше "Телеграф" повідомляв, як неподалік Києва в результаті негоди на проїзну частину впало дерево, яке стало причиною аварії та травмування водія легкового автомобіля.