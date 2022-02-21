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Масова бійка на засіданні міськради у Рівному: побили депутата "Свободи" (відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Бійка у міській раді Рівного Новина оновлена 21 лютого 2022, 14:50
Бійка у міській раді Рівного

Засідання було перенесено на 22 лютого.

У Рівному під час засідання міської ради розпочалася масова бійка, під час якої травму отримав депутат від "Свободи" Олег Осуховський.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Зазначається, що ще до початку засідання до будівлі прибули працівники Рівненської міськлікарні, які прийшли підтримати головного лікаря Євгена Кучерука, у якого закінчується контракт.

Разом із Кучеруком на засідання також прибув громадський активіст Роман Коваль, який заявив, що "Свобода" хоче призначити нового головного лікаря, не порадившись із колективом.

Після його слів про те, що "тепер до "Свободи" є питання", до трибуни підійшов представник цієї політсили Володимир Валявка та вимкнув мікрофон.

Але потім до трибуни підбігла група людей, серед яких помітили діяча УНСО Ярослава Гранітного, та почала бійку.

Рознімати тих, хто бився, почав Осуховський, через що й постраждав. Його з розбитим обличчям відвезли до лікарні, а на засіданні міськради оголосили перерву.

Пізніше сесію перенесли на 22 лютого.

Як повідомлялося раніше, нещодавно у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова" сталася бійка між нардепом Нестором Шуфричем та журналістом Юрієм Бутусовим. У мережі після цього з’явилося безліч мемів та жартів на цю тему.

Теги:
#Рівне #Бійка
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