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Массовая драка на заседании горсовета в Ровно: избили депутата "Свободы" (видео)

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Драка в городском совете Ровно Новость обновлена 21 февраля 2022, 14:50
Драка в городском совете Ровно

Заседание перенесли на 22 февраля.

В Ровно во время заседания городского совета началась массовая драка, во время которой травмы получил депутат от "Свободы" Олег Осуховский.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Отмечается, что еще до начала заседания к зданию прибыли работники Ровенской горбольницы, пришедшие поддержать главврача Евгения Кучерука, у которого заканчивается контракт.

Вместе с Кучеруком на заседание также прибыл общественный активист Роман Коваль, который заявил, что "Свобода" хочет назначить нового главврача не посоветовавшись с коллективом.

После его слов о том, что "теперь к "Свободе" есть вопросы", к трибуне подошел представитель этой политсилы Владимир Валявка и выключил микрофон.

Но затем к трибуне подбежала группа людей, среди которых заметили деятеля УНСО Ярослава Гранитного, и начала драку.

Разнимать дерущихся начал Осуховский, из-за чего и пострадал. Его с разбитым лицом увезли в больницу, а в заседании горсовета объявили перерыв.

Позже сессию перенесли на 22 февраля.

Как сообщалось ранее, недавно в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова" произошла драка между нардепом Нестором Шуфричем и журналистом Юрием Бутусовым. В сети после этого появилось множество мемов и шуток на эту тему.

Теги:
#Ровно #Драка
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