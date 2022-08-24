Україна відзначає 31-річчя Незалежності! Усі головні події дня (оновлюється)

Українці все одно вшановують свято попри непрості військові реалії

Середа, 24 серпня, стала не лише 182 днем російсько-українського протистояння на полі бою . Це ще й найбільше національне свято для кожного українця — День Незалежності нашої держави . Воєнні випробування багато в чому переінакшили наш погляд на святкування, а також змінили більшість із нас. За пів року повномасштабної війни ми з упевненістю можемо сказати, що готові практично до всього , при цьому будуючи бурхливі плани на майбутнє. Ми отримали чимало шрамів, якими стали Маріуполь, Буча, Сєвєродонецьк, Харків та багато інших українських населених пунктів, атаковані окупантами. Але це навчило нас не здаватися і продовжувати боротьбу, як це століттями досі робили наші предки.

24 серпня для України зазвичай було днем бурхливих святкувань, концертів та військового параду на Майдані Незалежності. Нині ж заходи дуже змінилися — ми можемо розраховувати лише на звернення президента Володимира Зеленського , а також на прослуховування тематично-патріотичних пісень онлайн , які обов’язково зміцнять наш бойовий дух. Проте ми живемо, дихаємо і чекаємо перемоги!

У цьому матеріалі "Телеграф" відслідковує головні події Дня Незалежності-2022, які так чи інакше стосуються нашої країни та її головного свята. Більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

07:30 Мер Києва Віталій Кличко опублікував привітання з Днем Незалежності:

07:00 Пошуковик Google традиційно привітав українців із Днем Незалежності святковим дудлом — головною картинкою у пошуковій системі. Цього року ілюстрацію для нього створила харківська художниця Ольга Штонда. У поясненні до самого дудла представники компанії наголосили, що цього року свято має для українців особливе значення, оскільки Україна продовжує боротися проти російського вторгнення.

Дудл від Google до Дня Незалежності України

06:00 Першим зі святом Україну встиг привітати добрий друг нашої країни, британський прем’єр-міністр Борис Джонсон. До речі, його резиденцію у Лондоні спеціально прикрасили жовтими та синіми квітами напередодні нашого Дня Незалежності.

Резиденція Джонсона у Лондоні

На жаль, не такими приємними "подарунками" відзначилися російські окупанти. Після півночі 24 серпня ворог обстріляв ракетами Запорізьку область, а також підло вдарив по Дніпропетровщині. Без "прильотів" та навіть пожеж обійтися, на жаль, не вдалося.