Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю: подробиці

Росіяни вдарили по інфраструктурі Запоріжжя

Як і прогнозували експерти і попереджала влада, росіяни почали завдавати ракетних ударів по мирних містах на День Незалежності України, зокрема, обстріляли Запоріжжя.

Повідомлення про потужні вибухи в обласному центрі почали надходити буквально через десять хвилин від початку доби 24 серпня.

Місцеві жителі повідомляли про шість вибухів: спочатку серія з чотирьох поспіль, потім, ще через кілька хвилин, прогриміло ще два.

Спершу вибухи опосередковано підтвердив у своєму телеграм-каналі секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєєв, який закликав мешканців терміново спуститися в укриття.

Через деякий час першу інформацію щодо прильотів у місті повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ракети окупантів влучили в об’єкти інфраструктури у Шевченківського району. Інформація щодо постраждалих уточнюється", — написав він.

Як повідомлялося, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк попередив українців про те, що росіяни дуже люблять прив’язувати свої провокації до різних дат, а тому не виключено, що 23 та 24 серпня ворожа армія збільшить кількість ракетних обстрілів.