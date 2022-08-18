День Незалежності України в умовах повномасштабної війни: чого чекати та чому

На День незалежності не виключені як "подарунки" українцям від ЗСУ у вигляді влучних прильотів у окупантів, так і обстріли з боку росіян

Наближається 24 серпня – 31 День Незалежності України. Минулого року ми з розмахом відзначили ювілейний – ряд заходів по всій країні і навіть у різних містах світу, урочистості на Майдані в Києві з гарною інсталяцією, зверненням президента та військовим парадом.

Цього року ми зустрічатимемо День Незалежності, продовжуючи відбивати широкомасштабну російську агресію.

Експерти розповіли "Телеграфу", чи варто владі влаштовувати урочистості на офіційному рівні, а також, яких подарунків можна очікувати від ЗСУ до цього дня, а яких неприємних сюрпризів – від росіян та їхніх посібників.

"Подарунки" з боку ЗСУ можуть бути високоточними та тактично прорахованими

Народний депутат України VIII скликання, експерт Українського інституту майбутнього, президент аналітичного центру "Політика" Ігор Попов розмірковує так:

"Оскільки в нас йде війна за незалежність та суверенітет України, то природно 24 серпня всі чекають на щось особливе. Збройні сили України останнім часом регулярно демонструють хороші новини, хоча і не у всіх випадках вони офіційно визнають своє авторство.

Нині не 1943 рік, коли Червоній Армії ставили завдання взяти Київ до річниці Жовтневої революції. Тому "подарунки" з боку ЗСУ можуть бути скоріше високоточними та тактично прорахованими".

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Є відчуття, що ЗСУ вже все приготували – і зроблять нам подарунок до Дня Незалежності Політолог, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала спеціально для "Телеграфу" висловив припущення, яких зрушень на фронті можна очікувати у серпні:

На офіційному рівні, вважає експерт, навряд чи буде парад, чи якісь інші масові заходи. Занадто великі ризики для учасників.

"Напевно, від влади піде меседж, що буде звільнена вся Україна, буде демонстрація уваги до всіх територій, включаючи тимчасово непідконтрольних. Раніше глава нашої держави Володимир Зеленський здійснював сміливі виїзди у війська на передову, що піднімало бойовий дух у наших захисників і засмучувало Кремль. "Російський президент віддає перевагу ізоляції, тому порівняння явно не на його користь. Можна очікувати до Дня Незалежності зустрічей Зеленського з військовослужбовцями, указів про нагородження і акцент на їх унікальній ролі в цей час", — прогнозує Ігор Попов.

Росіяни можуть посилити 24 серпня обстріл українських міст

Оскільки російське керівництво не визнає сам факт української державності, то є ризики ескалації саме у святкову дату, вважає Ігор Попов.

"Хоча це не принесе ні оперативної переваги, ні пропагандистського ефекту. Навіть атака на урядовий квартал може зіпсувати свято, але не зменшить волю українців до спротиву", – упевнений експерт.

А ось від партнерів, продовжує він, ми очікуємо не лише на чергові привітання, а й на посилення військової та фінансової підтримки. А може, й несподіваних особистих візитів до України у святковий день.

Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович зазначає:

"На місці української влади всіх рівнів я б не готував жодних масових заходів на цей день. Небезпечно створювати великі скупчення громадян. Як відомо, російські війська стягують ракетні підрозділи. Враховуючи їхню любов до символізму, неприємні сюрпризи у вигляді обстрілів українських міст з нагоди 24 серпня вельми ймовірні".

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Білорусь та росія готуються максимально зіпсувати День Незалежності України Директор Інституту світової політики, політичний експерт, автор книги "Гібридна війна" Євген Магда вважає, що росія готує провокації у вигляді групових ракетних ударів по всій Україні.

Ракетний обстріл із великою кількістю жертв серед цивільного населення був би трагічним та болючим ударом, наголошує військовий оглядач.

"Давайте згадаємо хоча б трагедію під Іловайськом у 2014 році, яка розверзлася саме до 24 серпня.

Обійдемося без повторень. А ось від ЗСУ чекаємо приємних сюрпризів у вигляді вдалих дій на фронті або гарної "бавовни" в російському тилу. Це було б найкращим подарунком до Дня незалежності", – констатує Денис Попович.