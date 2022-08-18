Війна — день 176: росіяни тиснуть на Донбасі і продовжують "прасувати" мирні міста ракетами

Оперативно про головне 18 серпня

Широкомасштабне вторгнення росії в Україну триває вже 176 днів. Незважаючи на знищення артилерією ЗСУ численних складів з боєприпасами та паливом противника, російські війська продовжують атакувати майже на всіх ділянках фронту і місцями навіть мають певні успіхи.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує від головних подій України та світу, що відбулися 18 серпня, а більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

1:00 З'явилося перше відео рятувальної операції на місці ракетного удару у Харкові

00:00 У Харкові зростає кількість жертв після ракетного удару по гуртожитку. ДСНС повідомляє про 7 загиблих та 13 поранених.

Нагадаємо, про те, що відбувалося 15 серпня, можна прочитати в матеріалі: "Війна — день 173: на Донбасі йдуть запеклі бої, але нова тактика ЗСУ приносить плоди".

Дані за 16 серпня доступні у статті: "Війна — день 174: "бавовна" в Криму та загроза ракетних ударів з Білорусі".

Інформацію про те, що відбувалося 17 серпня, можна дізнатися у зведенні: "Війна — день 175: окупанти тиснуть на сході, а ЗСУ розносять російські бази в тилах".