Арестович після Зеленського, Залужний на четвертому місці: українців спитали, кому вони довіряють

Українців попросили пригадати, чиї пости вони читають у соцмережах і вважають їхню інформацію надійною

Як не намагаються росіяни насаджувати в Україні свою дезінформацію та поширювати пропаганду, українці все ж стараються отримувати відомості від джерел всередині країни. Київський міжнародний інститут соціології спільно з агентством USAID та рухом "Опора" дослідили, кому вони найбільше довіряють.

За результатами змішаного телефонного та щоденникового репрезентативного опитування 1100 українців (1000 осіб телефоном і 100 осіб щоденниковим способом), яке було проведено у липні, соціологи визначили лідерів думок, яким українці довіряють найбільше. У відкритій формі респондентам запропонували назвати тих, від кого вони отримують варту довіри інформацію. Їх просили пригадати будь-яких публічних осіб, словам яких вони довіряють – експертів, журналістів, політиків, волонтерів, військовослужбовців, блогерів, тощо.

В результаті лише 56% опитаних змогли назвати хоча б одне конкретне прізвище. Складений з їхніх відповідей рейтинг довіри вийшов такий:

Володимир Зеленський 29%

Олексій Арестович 14%

Олег Жданов 12%

Валерій Залужний 9%

Сергій Притула 9%

Віталій Кім 4%

Михайло Подоляк 4%

Олексій Резніков 3%

Дмитро Гордон 3%

Юрій Бутусов 3%

До списку увійшли лише 10 найпопулярніших відповідей. Решта запропонованих варіантів набрали менше голосів.

Як повідомляв "Телеграф" у новині про одразу трьох учасників рейтингу довіри, Олексій Арестович в інтерв'ю Дмитрові Гордону заявив, що готовий балотуватись в президенти України, якщо на другий строк не піде Володимир Зеленський. Психолог Світлана Чуніхіна пояснила це тим, що Арестович вважає себе популярнішим за чинного голову держави. Результати опитування КМІС свідчать, що це не зовсім так.