Віце-президент Асоціації політичних психологів України Світлана Чуніхіна спеціально для "Телеграфу" оцінила президентські амбіції Арестовича:

Заяву радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича про намір балотуватися на президентських виборах поки що не слід розглядати як сформований політичний намір. Проте з того, якими словами та в якій формі Арестович цей намір пред’явив, можна вивести кілька важливих гіпотез щодо того, як він оцінює свій статус та роль у нинішній конфігурації української влади.

По-перше, Олексій, схоже, вважає себе популярнішим політиком сьогодні, ніж президент. На це вказує побоювання, що, конкуруючи на президентських виборах з Володимиром Зеленським, він може його "підрізати". Що небажано — і з егоїстичних міркувань (щоб залишитися у власних очах порядною людиною, яка не зраджує тих, з ким працює), і, частково, з альтруїстичних (щоб не підривати політичну стабільність у країні).

По-друге, конфлікт із Володимиром Зеленським та/або оточенням, який підштовхнув Арестовича піти з президентської команди наприкінці минулого року, не вичерпано і не вирішено. Він недвозначно вказав на існування якихось розбіжностей чи навіть претензій до президента, які поки що воліє не виносити на публіку.

По-третє, цікаві роздуми Олексія Арестовича щодо природи влади. Він зізнається, що за останні два роки його уявлення про владу серйозно трансформувалися. Якщо раніше він фокусувався на ігрових аспектах влади та політики, то зараз йому цікавіша влада як місія, форма служіння.

Однак, враховуючи схильність радника голови ОП до містифікацій та розіграшів, можна припустити, що заявлені президентські амбіції – це поки що одна з містифікацій. Більше задоволення та інтересу для нього приховується у можливості "підрізати" мегапопулярного президента, кинути виклик, спровокувати. Це означає, що політика для Арестовича – все ще скоріше гра, ніж тягар відповідальності перед історією.