Вице-президент Ассоциации политических психологов Украины Светлана Чунихина специально для "Телеграфа" оценила президентские амбиции Арестовича:

Заявление советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича о намерении баллотироваться на президентских выборах пока не следует рассматривать как сформированное политическое намерение. Однако из того, какими словами и в какой форме Арестович это намерение предъявил, можно вывести несколько важных гипотез относительно того, как он оценивает свой статус и роль в нынешней конфигурации украинской власти.

Во-первых, Алексей, похоже, считает себя более популярным политиком сегодня, чем президент. На это указывает высказанное опасение, что, конкурируя на президентских выборах с Владимиром Зеленским, он может его "подрезать". Что нежелательно – и из эгоистических соображений (чтобы остаться в собственных глазах порядочным человеком, который не предает тех, с кем работает), и, отчасти, из альтруистических (чтобы не подрывать политическую стабильность в стране).

Во-вторых, конфликт с Владимиром Зеленским и/или окружением, который подтолкнул Арестовича уйти из президентской команды в конце прошлого года, не исчерпан и не разрешен. Он недвусмысленно указал на существование неких разногласий или даже претензий к президенту, которые пока предпочитает не выносить на публику.

В-третьих, интересны размышления Алексея Арестовича о природе власти. Он признается в том, что за последние два года его представления о власти серьезно трансформировались. Если раньше он фокусировался на игровых аспектах власти и политики, то сейчас ему интереснее власть как миссия, форма служения.

Однако, учитывая склонность советника главы ОП к мистификациям и розыгрышам, можно предположить, что заявленные президентские амбиции – это пока одна из мистификаций. Больше удовольствия и интереса для него таится в возможности "подрезать" мегапопулярного президента, бросить вызов, спровоцировать. Это значит, что политика для Арестовича – все еще скорее игра, чем бремя ответственности перед историей.