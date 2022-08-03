"Желаю – на фронт, на передовую": как украинцы поздравляли Арестовича с днем рождения в сети

Политик получил от украинцев звание "главного успокоителя", в частности, из-за своего голоса

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович, который за время войны в Украине получил звание "главного успокоителя" и любимца многих женщин, 3 августа отмечает свой 47-й день рождения. Пока сам именинник иронизирует над своим возрастом, его в сети засыпают приятными и не слишком пожеланиями.

Так, на Facebook-странице "Телеграф" предложил поздравить Алексея Арестовича с его праздником и украинцы с радостью приняли предложение. Всего за несколько часов собралось более тысячи пожеланий для советника главы ОП.

Так, украинки отметили, что голос Арестовича и его обращения действительно успокаивают в эти нелегкие времена, поэтому пожелали не останавливаться и продолжать заниматься этим делом. Кое-кто отметил его талант, как психолога и добавил, что охотно пошел бы на консультацию. А один из пользователей заметил, что Арестович забрал "волчиц" у уехавшего из страны из-за болезни Олега Винника.

Другая часть граждан пожелала Алексею Арестовичу отправиться на передовую, чтобы не на словах, а на деле продемонстрировать свои таланты и экспертность. Кто-то желал "меньше лжи" в комментариях, а другая часть — победы Украины в войне.

Добавим, что доброжелательных поздравлений было больше, чем иронических и язвительных. Люди желали мирного неба, счастья, здоровья и других вещей, которые очень нужны каждому из нас.

На странице в Facebook Алексей Арестович на свой день рождения написал следующее: "47. Дедушка старенький, но ему еще не все равно. А не все равно ему на людей и весь мир. И пусть специфическими путями, но дедушка еще поборется, чтобы сделать этот мир лучше. Любовь к миру, любовь к людям, заботу о них не имитировать, не изобразить, не подделать. И люди прекрасно чувствуют, что и как на самом деле. Вот и весь секрет. Спасибо вам, люди, что вы есть. Спасибо. И Богу – особенно. Прекрасно идет, на взлет".

Ранее "Телеграф" сообщал, что сеть покорила медик-стрелок Александра из "Госпитальеров". Девушку сравнивают с Ларой Крофт – расхитительницей гробниц из одноименного фильма, главную роль в котором сыграла Анджелина Джоли. И неудивительно, ведь кроме внешности у них есть некоторые другие общие черты.