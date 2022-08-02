Китаец Гир Кин и прогноз от "Арестовича": смешные мемы про полет Пелоси на Тайвань
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Весь мир следил за полетом американки
Во вторник, 2 августа, депутат Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань, несмотря на угрозы со стороны КНР. В сети за бортом американки наблюдали сотни тысяч пользователей, которые создали уйму шуток и мемов на злобу дня.
В основном пользователи шутили про возможное начало Третьей мировой войны, а также накладывали события в Азии на украинские реалии. "Телеграф" предлагает вашему вниманию подборку мемов про визит Нэнси Пелоси на Тайвань.
Напомним, напряженная ситуация между Тайванем и Пекином возникла 30 июля, когда Пелоси отправилась на самолете в азиатское турне. Нэнси сообщала, что посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур, однако СМИ удалось выяснить, что политик собирается также и на Тайвань. После этого, в Поднебесной вновь начали угрожать, а позже Пекин начал масштабные учения и частично закрыл небо в этом регионе.
После прилета Пелоси на Тайвань Пекин и Вашингтон обменялись взаимными выпадами. Китай считает, что США потворствуют силам, выступающим за независимость Тайваня. В Вашингтоне отметили, что визит американской делегации на Тайвань не противоречит политике Белого дома в отношении Поднебесной.