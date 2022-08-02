Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань: подробности, фото и видео с места событий (обновляется)

Самолет американского политика заходит на посадку

Во вторник, 2 июля, представитель Палаты представителей США Нэнси Пелоси, несмотря на угрозы со стороны Китая, прибыла на Тайвань. Страна перед приездом американского политика максимально усилила меры безопасности.

18:14 Армия Китая в ответ на визит американцев проведет учения вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.

18:10 Китай в ответ на визит Пелоси на Тайвань примет все необходимые меры для защиты государственного суверенитета, заявили в МИД КНР.

18:08 Кстати, Тайвань встретил делегацию США украинскими масками!

18:07 МИД Китая выразил решительный протест из-за визита Пелоси на Тайвань и осуждает его

Визит Пелоси на Тайвань серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских коммюнике, говорится в заявлении. Китай призывает США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и "потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня".

В то же время Пелоси в заявлении, распространенном ее пресс-службой, подчеркнула, что ее визит на Тайвань не противоречит политике США в отношении Китая. Она заявила, что ее визит является "свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии", и что США продолжают выступать против односторонних попыток "изменить статус-кво" по вопросу Тайваня.

17:57 Видео выхода Пелоси из самолета.

17:54 СМИ сообщают о воздушном бое между самолётами ВВС Тайваня и Китая в Тайваньском проливе. Сообщается, что тайваньский самолёт открыл предупредительный огонь. Официальных подтверждений этому нет.

17:46 Самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя (столица Тайваня), передает Reuters. Воздушное судно сопровождали американские истребители и авианосцы.

А вот как американское воздушное судно заходило на посадку:

Как передает BBC, Тайвань подготовился к возможной демонстрации силы со стороны Китая, поэтому к отелю, где должна остановиться Нэнси Пелоси, стянули дополнительные силы. Речь об отеле Grand Hyatt.

В 17:30, по данным CGTN, китайские истребители начали пересечение Тайваньского пролива. Было зафиксировано их движение в сторону острова.

СМИ сообщили о десятках американских истребителей, которые подняты с аэродромов в Японии и летят к Тайваню.

Ориентировочно в 17:00 по Киеву борт SPAR19 из Нэнси Пелоси вошел в тайваньскую зону ПВО. Приблизительно в это же время на Тайване начали выключаться сайты государственных органов, в частности, перестал работать сайт МИД.

Следует отметить, что этот визит на Тайвань станет первым для спикера Палаты представителей США за 25 лет. Его считают серьезным жестом сближения Америки с Тайванем. Однако власти Китая отнеслись к визиту Нэнси Пелоси крайне враждебно и начали угрожать военным вторжениям в страну, которую считает своей частью, хотя это не так.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в конце мая президент США Джо Байден заявил, что его страна готова к прямому военному вмешательству, если Пекин начнет вторжение.