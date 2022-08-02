Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань: подробности, фото и видео с места событий (обновляется)
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Самолет американского политика заходит на посадку
Во вторник, 2 июля, представитель Палаты представителей США Нэнси Пелоси, несмотря на угрозы со стороны Китая, прибыла на Тайвань. Страна перед приездом американского политика максимально усилила меры безопасности.
18:14 Армия Китая в ответ на визит американцев проведет учения вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.
18:10 Китай в ответ на визит Пелоси на Тайвань примет все необходимые меры для защиты государственного суверенитета, заявили в МИД КНР.
18:08 Кстати, Тайвань встретил делегацию США украинскими масками!
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Визит Пелоси на Тайвань серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских коммюнике, говорится в заявлении. Китай призывает США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и "потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня".
В то же время Пелоси в заявлении, распространенном ее пресс-службой, подчеркнула, что ее визит на Тайвань не противоречит политике США в отношении Китая. Она заявила, что ее визит является "свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии", и что США продолжают выступать против односторонних попыток "изменить статус-кво" по вопросу Тайваня.
17:57 Видео выхода Пелоси из самолета.
17:54 СМИ сообщают о воздушном бое между самолётами ВВС Тайваня и Китая в Тайваньском проливе. Сообщается, что тайваньский самолёт открыл предупредительный огонь. Официальных подтверждений этому нет.
17:46 Самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя (столица Тайваня), передает Reuters. Воздушное судно сопровождали американские истребители и авианосцы.
А вот как американское воздушное судно заходило на посадку:
Как передает BBC, Тайвань подготовился к возможной демонстрации силы со стороны Китая, поэтому к отелю, где должна остановиться Нэнси Пелоси, стянули дополнительные силы. Речь об отеле Grand Hyatt.
В 17:30, по данным CGTN, китайские истребители начали пересечение Тайваньского пролива. Было зафиксировано их движение в сторону острова.
СМИ сообщили о десятках американских истребителей, которые подняты с аэродромов в Японии и летят к Тайваню.
Ориентировочно в 17:00 по Киеву борт SPAR19 из Нэнси Пелоси вошел в тайваньскую зону ПВО. Приблизительно в это же время на Тайване начали выключаться сайты государственных органов, в частности, перестал работать сайт МИД.
Следует отметить, что этот визит на Тайвань станет первым для спикера Палаты представителей США за 25 лет. Его считают серьезным жестом сближения Америки с Тайванем. Однако власти Китая отнеслись к визиту Нэнси Пелоси крайне враждебно и начали угрожать военным вторжениям в страну, которую считает своей частью, хотя это не так.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в конце мая президент США Джо Байден заявил, что его страна готова к прямому военному вмешательству, если Пекин начнет вторжение.