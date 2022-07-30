В шаге от войны: Китай может с минуты на минуту ударить по Тайваню, что происходит

Китай пригрозил использовать армию, чтобы не дать американскому самолету сесть на Тайване

Спикер палаты представителей США Ненси Пелоси отправилась в турне по странам Азии и возможно посетит Тайвань, из-за чего Китай пригрозил началом вторжения на остров.

По состоянию на 15:30 (по Киеву) ее самолет уже пролетел над Гавайскими островами, а Тайвань поднял в воздух истребители и развернул в аэропорту Таоюань системы ПВО.

Накануне во время китайских учений был осуществлен массовый пуск РСЗО в направлении Тайваня и некоторые ракеты якобы практически долетали до острова. По словам местных властей, это делается исключительно в рамках учений

Кроме того Китай закрыл Тайваньский пролив и продолжил активную стрельбу с помощью артиллерии и РСЗО, а также перемещает технику в провинцию, которая находится всего в 180 км от Тайваня.

upd: Около 16:15 стало известно, что самолет Пелоси сел в аэропорту Гонолулу (Гавайские острова). В настоящее время неизвестно, продолжит ли он свой путь или же просто остановился для дозаправки.

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Стоит отметить, что репортер Washington Post Джош Рогин со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщили, что Пелоси намерена посетить Тайвань в начале своего азиатского турне, однако точной даты он озвучивать не стал.

Тем временем в западных СМИ возникли серьезные опасения, что самолет Пелоси может быть сбит китайскими ПВО.

Вместе с тем в китайской соцсети Weibo на странице 80-го подразделения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) появился пост с призывом готовиться к войне, после чего другие пользователи пожелали скорейшего захвата Тайваня.

Напомним, в конце мая президент США Джо Байден заявил, что его страна готова к прямому военному вмешательству, в случае если Пекин начнет вторжение.