За крок від війни: Китай може з хвилини на хвилину вдарити по Тайваню, що відбувається

Китай пригрозив використати армію, щоб не дати американському літаку сісти на Тайвані

Спікер палати представників США Ненсі Пелосі вирушила в турне країнами Азії і, можливо, відвідає Тайвань, через що Китай пригрозив початком вторгнення на острів.

Станом на 15:30 (по Києву) її літак уже пролетів над Гавайськими островами, а Тайвань підняв у повітря винищувачі та розгорнув в аеропорту Таоюань системи ППО.

Напередодні під час китайських навчань було здійснено масовий пуск РСЗВ у напрямку до Тайваню і деякі ракети нібито практично долітали до острова.

Крім того, Китай закрив Тайванську протоку і продовжив активну стрілянину за допомогою артилерії та РСЗВ, а також переміщає техніку в провінцію, яка знаходиться всього за 180 км від Тайваню.

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