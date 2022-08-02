Ненсі Пелосі прибула на Тайвань: подробиці, фото та відео з місця подій (оновлюється)

Літак американського політика заходить на посадку

У вівторок, 2 липня, речниця Палати представників США Ненсі Пелосі, попри погрози з боку Китаю, прибула на Тайвань. Країна перед приїздом американського політика максимально посилила заходи безпеки.

18:29 Збройні сили перебувають у стані підвищеної готовності, розпочнуться цілеспрямовані військові операції з протидії візиту Пелосі на Тайвань, повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство оборони КНР.

18:23 Міноборони Тайваню спростувало повідомлення про повітряний бій із китайськими літаками в Тайванській протоці.

18:14 Армія Китаю у відповідь на візит американців проведе навчання навколо Тайваню з 4 по 7 серпня.

18:10 Китай у відповідь на візит Пелосі на Тайвань вживатиме всіх необхідних заходів для захисту державного суверенітету, заявили в МЗС КНР.

18:08 До речі, Тайвань зустрів делегацію США українськими масками!

18:07 МЗС Китаю висловило рішучий протест через візит Пелосі до Тайваню і засуджує його

Візит Пелосі на Тайвань серйозно порушує принцип одного Китаю і положення трьох китайсько-американських комюніке, йдеться в заяві. Китай закликає США припинити втручатися у внутрішні справи КНР і "потурати силам, які виступають за незалежність Тайваню".

Водночас Пелосі у заяві, поширеній її прес-службою, наголосила, що її візит на Тайвань не суперечить політиці США щодо Китаю. Вона заявила, що її візит є "свідченням прихильності США до підтримки тайванської демократії", і що США продовжують виступати проти односторонніх спроб "змінити статус-кво" з питання Тайваню.

17:57 Відео виходу Пелосі з літака.

17:54 ЗМІ повідомляють про повітряний бій між літаками ВПС Тайваню та Китаю в Тайванській протоці. Повідомляється, що тайванський літак відкрив запобіжний вогонь. Офіційних підтверджень цьому немає.

17:46 Літак зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі приземлився в аеропорті Тайбею (столиця Тайваню), передає Reuters. Повітряне судно супроводжували американські винищувачі та авіаносці.

А ось як американське повітряне судно заходило на посадку:

Як передає BBC, Тайвань підготувався до можливої демонстрації сили з боку Китаю, а тому біля готелю, де має зупинитися Ненсі Пелосі, стягнули додаткові сили. Мова про готель Grand Hyatt.

О 17:30, за даними CGTN, китайські винищувачі почали перетин Тайванської протоки. Було зафіксовано їх рух у бік острова.

ЗМІ повідомили про десятки американських винищувачів, які піднято з аеродромів у Японії та направлено до Тайваню.

Орієнтовно о 17:00 за Києвом борт SPAR19 з Ненсі Пелосі увійшов до тайванської зони ППО. Приблизно у цей же час на Тайвані почали вимикатися сайти державних органів, зокрема, перестав працювати сайт МЗС.

Варто зазначити, що цей візит на Тайвань стане першим для спікера Палати представників США за 25 років. Його вважають серйозним жестом зближення Америки з Тайванем. Однак, влада Китаю поставилася до візиту Ненсі Пелосі вкрай вороже і почала погрожувати військовим вторгненням в країну, яку вважає своєю частиною, хоча це не так.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що наприкінці травня президент США Джо Байден заявив, що його країна готова до прямого військового втручання, якщо Пекін почне вторгнення.