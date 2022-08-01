"Готові ховати ворогів": Китай знову погрожує через Пелосі, яка все ж збирається на Тайвань

Напруга між обома державами продовжує зростати

Тема візиту речниці Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань мало не спровокувала війну з Китаєм, що змусило його відкласти на якийсь час. Однак американський політик не полишила думки про те, щоб таки приїхати в острівну державу.

Як передає Sleek Gist, влада Тайваню повідомила, що отримала запит про зустріч Ненсі Пелосі в столиці країни ввечері 2 серпня, після чого військові в Китаї знову почали погрожувати воєнним вторгненням.

Видання зазначає, що командування Східного військового округу Китаю після появи дати візиту представниці США в Тайвань заявило: "Ми готові поховати будь-якого ворога, що вдерся".

Своєю чергою, у відповідь на погрози, збройні сили Тайваню були приведені в стан підвищеної бойової готовності. Міністерство національної оборони цієї держави скасувало відпустки деяких офіцерів та солдатів і мобілізувало сили ППО для "підготовки до війни" у зв'язку з останніми подіями.

Тим часом з'явилася інформація, що авіаносець воєнно-морських сил Китаю під назвою "Шаньдун" (CV-17) залишив свій військовий док на Хайнані та пішов у невідомому напрямку.

Варто зазначити, що візит на Тайвань, якщо він відбудеться, стане першим для спікера Палати представників США за 25 років, що є серйозним жестом зближення Америки з Тайванем. Додамо, що наприкінці травня президент США Джо Байден заявив, що його країна готова до прямого військового втручання, якщо Пекін почне вторгнення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомо про конфлікт Китаю з Тайванем та чому ситуація йде до військового вторгнення.