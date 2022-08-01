Рано розслабилися: ЗМІ дізналися про плани Пелосі щодо Тайваню

Спікерка Палати представників, за даними джерел, планує навіть ночівлю на острові

Візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань, який днями мало не спровокував воєнне вторгнення Китаю на цю територію, все ж може відбутись. На те, що він готується, вказали телеканалу CNN джерела в тайванському уряді та у владних колах Америки.

Візит на Тайвань, якщо він відбудеться, стане першим для спікера Палати представників за 25 років, що є серйозним жестом зближення США з частково визнаною державою. У той же час відносини Вашингтона з Пекіном зараз перебувають на низькому рівні. Зокрема через різні позиції щодо російського вторгнення в Україну.

Як повідомив тайванський чиновник, візит Пелосі передбачає не тільки спілкування з місцевим керівництвом, але й ночівлю. Втім, коли вона прибуде до Тайбею, не повідомляється.

У свою чергу офіційний представник США додав, що Пентагон цілодобово відстежує будь-які пересування китайців у регіоні, щоби забезпечити безпеку Пелосі. Зокрема, стало відомо, що у води Філіппінського моря на південний схід від Тайваню вирушила авіаносна ударна група ВМС США на чолі з авіаносцем "Рональд Рейган". Раніше президент Джо Байден уже заявляв, що американські військові виступають проти візиту Пелосі на Тайвань, але остаточне рішення все ж залишається за нею. Спікер Палати представників є чиновником з одним з найвищих рівнів охорони в США, адже перебуває в лінії президентської наступності – може очолити державу в разі, коли свої обов’язки будуть не в стані виконувати президент та віце-президент.

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Візит Пелосі до Азії, в рамках якого може відбутись її поїздка на Тайвань, відбувається на тлі підготовки до з'їзду Комуністичної партії Китаю, під час якого очікується висунення на безпрецедентний третій термін голови країни Сі Цзіньпіна. Існує припущення, що саме для цього йому потрібна демонстрація сили на Тайвані, незалежність якого Китай не визнає. Окрім того, у КНР, вочевидь, не розуміють, що політка спікера Палати представників є досить самостійною і не виражає позиції Білого дому. Окрім того, Пелосі не люблять в Китаї, оскільки вона послідовно критикує Комуністичну партію країни та підтримує китайських дисидентів, а також Далай-ламу – лідера Тибету у вигнанні. Вона також висловлювала свою підтримку протестувальникам у Гонконгу.

Як повідомляв "Телеграф", із останньої версії офіційної програми візиту Ненсі Пелосі до Азії Тайвань зник.