Рано расслабились: СМИ узнали о планах Пелоси по Тайваню

Спикер Палаты представителей, по данным источников, планирует даже ночевку на острове

Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, который на днях чуть не спровоцировал военное вторжение Китая на эту территорию, все же может состояться. На то, что он готовится, указали телеканалу CNN источники в тайваньском правительстве и во властных кругах Америки.

Визит на Тайвань, если он состоится, станет первым для спикера Палаты представителей за 25 лет, что является серьезным жестом сближения с частично признанным государством. В то же время отношения Вашингтона с Пекином сейчас находятся на низком уровне. В частности, из-за разных позиций относительно российского вторжения в Украину.

Как сообщил тайваньский чиновник, визит Пелоси предусматривает не только общение с местным руководством, но и ночевку. Впрочем, когда она прибудет в Тайбэй, не сообщается.

В свою очередь, официальный представитель США добавил, что Пентагон круглосуточно отслеживает любые передвижения китайцев в регионе, чтобы обеспечить безопасность Пелоси. В частности, стало известно, что в воды Филиппинского моря юго-восточнее Тайваня отправилась авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Рональд Рейган". Ранее президент Джо Байден уже заявлял, что американские военные выступают против визита Пелоси в Тайвань, но окончательное решение все же остается за ней. Спикер Палаты представителей является чиновником с одним из самых высоких уровней охраны в США, ведь находится в линии президентской преемственности – может возглавить государство в случае, когда свои обязанности будут не в состоянии выполнять президент и вице-президент.

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Визит Пелоси в Азию, в рамках которого может состояться ее поездка на Тайвань, проходит на фоне подготовки к съезду Коммунистической партии Китая, во время которого ожидается выдвижение на беспрецедентный третий срок главы страны Си Цзиньпина. Предполагается, что именно для этого ему нужна демонстрация силы на Тайване, независимость которого Китай не признает. Кроме того, в КНР, очевидно, не понимают, что политика спикера Палаты представителей достаточно самостоятельна и не выражает позиции Белого дома. Кроме того, Пелоси не любят в Китае, поскольку она последовательно критикует Коммунистическую партию страны и поддерживает китайских диссидентов, а также Далай-ламу – лидера Тибета в изгнании. Она также выражала свою поддержку протестующим в Гонконге.

Как сообщал "Телеграф", из последней версии официальной программы визита Нэнси Пелоси в Азию Тайвань исчез.