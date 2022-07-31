Быть ли войне с Китаем? Нэнси Пелоси озвучила список стран, которые посетит в Азии

Азиатское турне политика официально включает в себя четыре страны

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в воскресенье, 31 июля, продолжила свою поездку в страны Индо-Тихооокеанского региона после вынужденной вчерашней остановки на Гавайях. Как известно, большинство людей во всем мире интересовало, рискнет ли американский политик побывать на территории Тайваня, из-за которого Китай способен начать полномасштабную Третью мировую войну.

Впрочем, судя по опубликованному пресс-релизу на официальном сайте Пелоси, официального визита на столь важный для Пекина остров все же не состоится. Всего спикер сообщила о намерении посетить четыре азиатских государства.

На данный момент в списке находятся Япония, Южная Корея, Малайзия и Сингапур. Согласно документам, Нэнси Пелоси должна поучаствовать в несколько встречах "на высоком уровне", обсудив десятки важных вопросов. Это и тема безопасности, и укрепление экономических связей, и борьба с коронавирусной пандемией. Также политик обещает поднять вопрос защиты прав человека, демократии и часть экологических проблем.

Также в пресс-релизе подтвердили, что посадка самолета Пелоси на Гавайях была связана с дозаправкой топливом. За прошедшие сутки политик успела побывать на мемориале Перл-Харбор и стать участницей нескольких важных мероприятий в Гонолулу.

К слову, в азиатское турне Нэнси Пелоси отправилась не сама, ее сопровождают два председателя комитетов Палаты представителей и три конгрессмена США.

В настоящий момент самолет американской делегации поднялся в воздух над Гавайями. К нему навстречу вылетел японский патрульный самолет Р-1. Судя по всему, он будет сопровождать борт Пелоси до самого приземления.

Что сейчас происходит рядом с Тайванем

Стоит отметить, что вопрос посещения политиком Тайваня продолжает быть весьма острым. Китай после заявлений Вашингтона о готовности Пелоси побывать на острове развернул срочные военные учения рядом с Тайванем. Впрочем, еще несколько месяцев назад Джо Байден предупреждал, что любая боевая активность китайской армии на острове получит незамедлительный ответ Штатов.