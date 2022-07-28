К ядерной войне готовы: в КНДР пригрозили США и Южной Корее

Очередной диктатор пытается оправдать свою агрессию необходимостью "защищаться"

Северная Корея, недавно признавшая "независимость" так называемых "Л-ДНР", может спровоцировать ядерную войну с Соединенными Штатами. По крайней мере, правительство страны в лице нацлидера Ким Чен Ына заявляет о готовности "сдерживать" любые военные действия Вашингтона. Также политик разразился недовольной тирадой в адрес Южной Кореи и ее нового президента Юн Сок Ёля, которые якобы начинают угрожать безопасности КНДР.

Такую информацию передает агентство Reuters, ссылаясь на выступление Ким Чен Ына 27 июля во время мероприятия к 69-й годовщине перемирия в Корейской войне. Корейский диктатор считает, что страну подталкивают к "краю войны".

По его словам, отношения с США давно являются "ядерной угрозой" — в первую очередь, из-за того, что Вашингтон хочет обезоружить КНДР в плане ядерных боеголовок.

"Наши вооруженные силы полностью готовы к реагированию на любой кризис, и наша национальная система сдерживания ядерной войны также полностью готова верно, точно и быстро мобилизовать свои абсолютные силы для выполнения своей миссии", — среди прочего заявил Ким Чен Ын.

Америку политик обвинил в "опасных и незаконных враждебных действиях", а также "демонизации" Северной Кореи на мировой политической арене.

Досталось и Южной Корее, с которой, несмотря на перемирие, КНДР все равно находится в состоянии войны. По мнению диктатора Ына, новый лидер южнокорейского государства Юн Сок Ёль занимается "разжиганием войны". Членов администрации своего коллеги Ким Чен Ын и вовсе назвал "отвратительными головорезами". Также он предупредил, что любая попытка противостоять КНДР в военном плане будет жестко пресечена.

Читайте также: Категория Мир В КНДР вслед за россией возобновили ядерные угрозы В КНДР могут нанести "опережающий удар" по Южной Корее.

Напомним, что в конце мая этого года Северная Корея проводила испытание новых баллистических ракет в Японском море. Это было весьма показательно, ведь произошло через пару часов после завершения азиатского турне Джо Байдена.

Следует отметить, что Украина разорвала с КНДР дипломатические отношения после того, как правительство страны признало "независимость" боевиков ОРДЛО.