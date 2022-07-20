КНДР хочет отправить своих работников отстраивать Донбасс: в россии раскрыли детали

В россии придумали, на кого взвалить отстройку разрушенных городов

В россии говорят, что КНДР заинтересована в том, чтобы направить своих рабочих к восстановлению временно оккупированных городов Украины.

Как сообщил российским СМИ, посол россии в Северной Корее Александр Мацегора, что в планах оккупантов на захваченных территориях "высококвалифицированные и трудолюбивые" корейские работники станут серьезным "подспорьем".

Кроме того, он добавил, что руководство КНДР заинтересовано в производстве на захваченных украинских предприятиях запчастей к промышленному оборудованию, которое у них осталось со времен СССР.

Мацегора добавил, что признание Пхеньяном "независимости" боевиков ОРДЛО не являлось условием для подобного рода сотрудничества, а Северная Корея не "выставляет им счета" после каждого голосования в ООН.

Как сообщалось ранее 13 июля стало известно, что КНДР объявила о дипломатическом признании террористических организаций "лднр", в тот же день МИД Украины сообщил, что разрывает отношения с Пхеньяном.

Стоит отметить, что 29 июня о признании ОРДЛО заявил также давний сторонник российского диктатора Башар Асад, после чего Украина объявила о разрыве отношений с Сирией, введении торгового эмбарго и других санкциях.