КНДР хочет отправить своих работников отстраивать Донбасс: в россии раскрыли детали
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В россии придумали, на кого взвалить отстройку разрушенных городов
В россии говорят, что КНДР заинтересована в том, чтобы направить своих рабочих к восстановлению временно оккупированных городов Украины.
Как сообщил российским СМИ, посол россии в Северной Корее Александр Мацегора, что в планах оккупантов на захваченных территориях "высококвалифицированные и трудолюбивые" корейские работники станут серьезным "подспорьем".
Кроме того, он добавил, что руководство КНДР заинтересовано в производстве на захваченных украинских предприятиях запчастей к промышленному оборудованию, которое у них осталось со времен СССР.
Мацегора добавил, что признание Пхеньяном "независимости" боевиков ОРДЛО не являлось условием для подобного рода сотрудничества, а Северная Корея не "выставляет им счета" после каждого голосования в ООН.
Как сообщалось ранее 13 июля стало известно, что КНДР объявила о дипломатическом признании террористических организаций "лднр", в тот же день МИД Украины сообщил, что разрывает отношения с Пхеньяном.
Стоит отметить, что 29 июня о признании ОРДЛО заявил также давний сторонник российского диктатора Башар Асад, после чего Украина объявила о разрыве отношений с Сирией, введении торгового эмбарго и других санкциях.