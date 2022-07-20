КНДР хоче відправити своїх працівників відбудовувати Донбас: у росії розкрили деталі

У росії придумали, на кого звалити відбудову зруйнованих міст

У росії кажуть, що КНДР зацікавлена у тому, щоб направити своїх робітників до відновлення тимчасово окупованих міст України.

Як повідомив російським ЗМІ, посол росії в Північній Кореї Олександр Мацегора, що в планах окупантів на захоплених територіях "висококваліфіковані та працелюбні" корейські працівники стануть серйозною "підмогою".

Крім того, він додав, що керівництво КНДР зацікавлене у виробництві на захоплених українських підприємствах запчастин до промислового обладнання, яке в них залишилося з часів СРСР.

Мацегора додав, що визнання Пхеньяном "незалежності" бойовиків ОРДЛО не було умовою для такого співробітництва, а Північна Корея не "виставляє їм рахунки" після кожного голосування в ООН.

Як повідомлялося раніше 13 липня стало відомо, що КНДР оголосила про дипломатичне визнання терористичних організацій "лднр", в той же день МЗС України повідомило, що розриває відносини з Пхеньяном.

Варто зазначити, що 29 червня про визнання ОРДЛО заявив також давній прихильник російського диктатора Башар Асад, після чого Україна оголосила про розрив відносин із Сирією, запровадження торговельного ембарго та інші санкції.