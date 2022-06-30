Україна жорстко відповіла Сирії на визнання бойовиків ОРДЛО

Міністерство закордонних справ виступило з заявою

Міністерство закордонних справ України відреагувало на вчорашнє рішення Сирії визнати "незалежність "Донецької та Луганської народних республік". Київ розриває дипломатичні відносини з Дамаском та запроваджує торговельне ембарго й інші санкції.

Відповідна заява з’явилась на офіційному сайті зовнішньополітичного відомства України. Документ чітко наголошує, що території, "незалежність" яких визнала Сирія, є тимчасово окупованими частинами Донецької та Луганської областей України. Таким чином, рішення сирійської влади розглядається як "недружній акт щодо України, посягання на її суверенітет та територіальну цілісність, грубе порушення українського законодавства, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права". "Не маємо сумнівів, що сирійський режим намагається надати псевдосуб’єктності російським окупаційним адміністраціям на Донеччині та Луганщині на замовлення своїх кураторів в Кремлі", — заявили в МЗС.

Розрив дипломатичних відносин у міністерстві обґрунтували статтею 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року. Консульські відносини при цьому розривати не стали. Окрім цього кроку, Київ запускає процедуру запровадження торговельного ембарго щодо Сирії. Також будуть застосовані санкції проти сирійських юридичних та фізичних осіб.

"Наша позиція чітка – ми максимально жорстко реагуємо на будь-які спроби підірвати суверенітет і територіальну цілісність України та захищаємо національні інтереси всіма доступними способами, зокрема і на дипломатичному фронті", — наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У МЗС нагадали, що через незгоду зі злочинами дружнього до росії режиму Башара Асада, які принесли страждання сирійському народу, Україна у 2016 році закрила своє посольство у Дамаску. А у 2018 року на вимогу Києва припинило свою роботу сирійське посольство в Україні. Захист інтересів українців в Сирії зараз здійснює українське посольство в Лівані.

Нагадаємо, ще один сателіт кремля, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав росію бути готовою до ядерної війни.