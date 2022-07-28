До ядерної війни готові: у КНДР пригрозили США та Південній Кореї

Черговий диктатор намагається виправдати свою агресію необхідністю "захищатися"

Північна Корея, яка нещодавно визнала "незалежність" так званих "Л-ДНР", може спровокувати ядерну війну зі Сполученими Штатами. Принаймні уряд країни в особі нацлідера Кім Чен Ына заявляє про готовність "стримувати" будь-які воєнні дії Вашингтона. Також політик видав невдоволену тираду на адресу Південної Кореї та її нового президента Юн Сок Йоля, які нібито починають загрожувати безпеці КНДР.

Таку інформацію передає агентство Reuters, посилаючись на виступ Кім Чен Іна 27 липня під час заходу до 69-ї річниці перемир’я у Корейській війні. Корейський диктатор вважає, що країну підштовхують до "краю війни".

За його словами, відносини зі США давно є "ядерною загрозою" — насамперед через те, що Вашингтон хоче роззброїти КНДР у плані ядерних боєголовок.

"Наші збройні сили повністю готові до реагування на будь-яку кризу, і наша національна система стримування ядерної війни також повністю готова вірно, точно і швидко мобілізувати свої абсолютні сили для виконання своєї місії", — заявив Кім Чен Ин.

Америку політик звинуватив у "небезпечних та незаконних ворожих діях", а також "демонізації" Північної Кореї на світовій політичній арені.

Дісталося і Південній Кореї, з якою, незважаючи на перемир’я, КНДР все одно перебуває у стані війни. На думку диктатора Ина, новий лідер південнокорейської держави Юн Сок Йоль займається "розпалюванням війни". Членів адміністрації свого колеги Кім Чен Ин взагалі назвав "огидними головорізами". Також він попередив, що будь-яку спробу протистояти КНДР у військовому плані буде жорстко припинено.

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Нагадаємо, що наприкінці травня цього року Північна Корея проводила випробування нових балістичних ракет у Японському морі. Це було дуже показово, адже відбулося за кілька годин після завершення азіатського турне Джо Байдена.

Слід зазначити, що Україна розірвала з КНДР дипломатичні відносини після того, як уряд країни визнав "незалежність" бойовиків ОРДЛО.