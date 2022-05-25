Северная Корея показательно испытала баллистические ракеты и получила четкий ответ

Гонка вооружений в азиатском регионе продолжается

В среду, 25 мая, военнослужащие Северной Кореи провели очередное испытание межконтинентальных баллистических ракет. Также использовались несколько зарядов с меньшей дальностью и мощностью. США и Южная Корея не ограничились лишь дипломатическими заявлениями, и в ответ продемонстрировали свою огневую мощь.

Подробности сообщает The Washington Post, передает "Телеграф".

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Запуск состоялся за несколько часов после того, как американский лидер Джо Байден официально закончил свое азиатское турне. Эта поездка была направлена показать готовность Штатов сотрудничать со странами региона и объединиться с ними в случае угрозы от КНДР. Ракеты якобы были выпущены в сторону Японского моря.

"Постоянные провокации Северной Кореи могут привести только к более сильному и быстрому совместному сдерживанию Южной Кореи и США, и могут только усугубить международную изоляцию Северной Кореи", — подчеркнули представители южно-корейского правительства.

Фрагмент сюжета о запуске ракет, показанный в Сеуле

Известно, что одна из ракет достигла максимальной высоты в 540 км, всего пролетев 360 км на восток. Также было выпущено еще минимум два аналогичных заряда, которые вместе с первой упали где-то в акватории Японского моря.

В качестве ответа Южная Корея и США совместно запустили две ракеты класса "земля-земля" — в качестве предупреждения Ким Чен Ыну, который в последнее время снова почувствовал себя более фривольно на политической арене.

Следует подчеркнуть, что в Пентагоне пока не видят большой угрозы для Америки или же ее союзников. Однако подобные запуски ракет, считают в Вашингтоне, дестабилизирует ситуацию и вновь подтверждает, что КНДР пользуется незаконной программой вооружения государства.

В Японии, к чьей экономической зоне ракеты не приблизились, ограничились только дипломатическими заявлениями. По словам главы минобороны Нобуо Киши, пуски таких орудий являются "провокацией", а в целом — абсолютно недопустимы.

К слову, в 2022 году это уже 17 ракетное испытание со стороны Северной Кореи.

Напомним, ранее мы писали, что политическая элита КНДР возобновила "бряцанье" ядерным оружием в сторону Южной Кореи и США.